Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı filminin konusu nedir? Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi?
Eltilerin Savaşı filmi, özellikle Türk toplumunda kardeş eşlerinin yaşadığı ilişkileri komik bir şekilde gözler önüne seriyor. İzleyenleri kahkahaya boğan filmin oyuncu kadrosu ise konusu kadar iddialı. Peki, Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimler, konusu nedir? Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilen detaylar…
05 Ağustos 2021, Perşembe 17:52 Son Güncelleme:
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Eltilerin Savaşı filminin senaristliğini filmin başrolünde oynayan Gupse Özay kaleme aldı. Deliha filmiyle başarısını kanıtlayan ünlü oyuncu, Eltilerin Savaşı filmi ile yine izleyiciyi gülmekten kırıp geçiriyor. İşte Türk toplumundaki eltilik müessesine ışık tutan ve izleyicinin kendinden bir parça hissettiği Eltilerin Savaşı filmi hakkında bazı bilgiler…
ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ
- Sultan: Gupse Özay
- Gizem: Merve Dizdar
- Selim: Ferit Aktuğ
- Fatih: Uraz Kaygılaroğlu
- Füsun Demirel
- Ali İpin
- Hülya Duyar
- Kubilay Tunçer
ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?
Eltilerin Savaşı filmi iki elti olan Gizem ve Sultan arasında yaşanan çekişmeleri ve rekabeti oldukça komik bir dille anlatıyor…
Gizem, Fatih ile yeni evlidir, Sultan ise Fatih’in abisi Selim ile evlidir. Sultan’ın rekabetçi tavrına ilk başlarda aldırmayan Gizem, sonradan rekabete dahil olur ve iki elti arasında hız kesmeyen bir mücadele başlar.
Zaman içinde Fatih ve Selim de bu rekabetin içine dahil olur. Fatih ve Selim’in annesi evini ilk torununa vereceğini söyleyince eltiler arasında bebek yapma yarışı başlar ve olaylar iyice çığırından çıkar. Film sonunda her şey tatlıya bağlansa da Gizem ve Sultan’ın unuttukları bir şey vardır. Fatih ve Selim’in yurtdışında yaşayan kardeşleri de evlenmek ister ve aileye üçüncü bir gelin geleceği haberi alınır…
ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekildi.