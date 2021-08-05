Magazin Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı filminin konusu nedir? Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı filminin konusu nedir? Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi?

Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı filminin konusu nedir? Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi?

Magazin

Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimler? Eltilerin Savaşı filminin konusu nedir? Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi?

Eltilerin Savaşı filmi, özellikle Türk toplumunda kardeş eşlerinin yaşadığı ilişkileri komik bir şekilde gözler önüne seriyor. İzleyenleri kahkahaya boğan filmin oyuncu kadrosu ise konusu kadar iddialı. Peki, Eltilerin Savaşı filminin oyuncuları kimler, konusu nedir? Eltilerin Savaşı filmi nerede çekildi? İşte film hakkında merak edilen detaylar…

05 Ağustos 2021, Perşembe 17:52 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Eltilerin Savaşı filminin senaristliğini filmin başrolünde oynayan Gupse Özay kaleme aldı. Deliha filmiyle başarısını kanıtlayan ünlü oyuncu, Eltilerin Savaşı filmi ile yine izleyiciyi gülmekten kırıp geçiriyor. İşte Türk toplumundaki eltilik müessesine ışık tutan ve izleyicinin kendinden bir parça hissettiği Eltilerin Savaşı filmi hakkında bazı bilgiler…

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

  • Sultan: Gupse Özay
  • Gizem: Merve Dizdar
  • Selim: Ferit Aktuğ
  • Fatih: Uraz Kaygılaroğlu
  • Füsun Demirel
  • Ali İpin
  • Hülya Duyar
  • Kubilay Tunçer

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eltilerin Savaşı filmi iki elti olan Gizem ve Sultan arasında yaşanan çekişmeleri ve rekabeti oldukça komik bir dille anlatıyor…

Gizem, Fatih ile yeni evlidir, Sultan ise Fatih’in abisi Selim ile evlidir. Sultan’ın rekabetçi tavrına ilk başlarda aldırmayan Gizem, sonradan rekabete dahil olur ve iki elti arasında hız kesmeyen bir mücadele başlar.

Zaman içinde Fatih ve Selim de bu rekabetin içine dahil olur. Fatih ve Selim’in annesi evini ilk torununa vereceğini söyleyince eltiler arasında bebek yapma yarışı başlar ve olaylar iyice çığırından çıkar. Film sonunda her şey tatlıya bağlansa da Gizem ve Sultan’ın unuttukları bir şey vardır. Fatih ve Selim’in yurtdışında yaşayan kardeşleri de evlenmek ister ve aileye üçüncü bir gelin geleceği haberi alınır…

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekildi.

 

Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
7 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Uğur Alkapar
Haftanın özeti
Uğur Alkapar
Mehmet Coşkundeniz
Mutlu ve uzun ilişkiler için 20 ipucu
Mehmet Coşkundeniz
Şirin Sever
Ne güzel insanlar var, gördünüz mü?
Şirin Sever
Hande Kazanova
2 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Evdeki hesap çarşıya uymayabilir
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Ağaçtan bile utanmak
Suna Akyıldız
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Sesleriyle büyüleyen kadınlar kulübü
Funda Duru
Gökçen Erdoğan
Hamilelikte seks
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Tarık Mengüç koronavirüs oldu