Eltilerin Savaşı filminin senaristliğini filmin başrolünde oynayan Gupse Özay kaleme aldı. Deliha filmiyle başarısını kanıtlayan ünlü oyuncu, Eltilerin Savaşı filmi ile yine izleyiciyi gülmekten kırıp geçiriyor. İşte Türk toplumundaki eltilik müessesine ışık tutan ve izleyicinin kendinden bir parça hissettiği Eltilerin Savaşı filmi hakkında bazı bilgiler…

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

Sultan: Gupse Özay

Gizem: Merve Dizdar

Selim: Ferit Aktuğ

Fatih: Uraz Kaygılaroğlu

Füsun Demirel

Ali İpin

Hülya Duyar

Kubilay Tunçer



ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ KONUSU NEDİR?

Eltilerin Savaşı filmi iki elti olan Gizem ve Sultan arasında yaşanan çekişmeleri ve rekabeti oldukça komik bir dille anlatıyor…

Gizem, Fatih ile yeni evlidir, Sultan ise Fatih’in abisi Selim ile evlidir. Sultan’ın rekabetçi tavrına ilk başlarda aldırmayan Gizem, sonradan rekabete dahil olur ve iki elti arasında hız kesmeyen bir mücadele başlar.

Zaman içinde Fatih ve Selim de bu rekabetin içine dahil olur. Fatih ve Selim’in annesi evini ilk torununa vereceğini söyleyince eltiler arasında bebek yapma yarışı başlar ve olaylar iyice çığırından çıkar. Film sonunda her şey tatlıya bağlansa da Gizem ve Sultan’ın unuttukları bir şey vardır. Fatih ve Selim’in yurtdışında yaşayan kardeşleri de evlenmek ister ve aileye üçüncü bir gelin geleceği haberi alınır…

ELTİLERİN SAVAŞI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Eltilerin Savaşı filmi İstanbul'un Bakırköy ilçesinde Yeşilköy semtinde çekildi.