Elton John'un en sevilen şarkıları üzerine kurulu ve Taron Egerton performansı ile hayat bulan "Rocketman", küçük kasabalı bir çocuğun pop kültürünün dünyaca ünlü en ikonik figürlerinden biri olmasını anlatıyor. Peki, Elton John kimdir? İşte Elton John hakkında merak edilenler…

Gerçek adı Reginald Kenneth Dwight olan Sir Elton Hercules John; 25 Mart 1947 de Pinner, Middlesex, Londra,İngiltere’de dünyaya geldi.

Müziğin dominantları arasında yer almış İngiliz sanatçı, 1970'lerden günümüze 450 milyondan fazla albüm 110 milyondan fazla single kopyası sattırarak gelmiş geçmiş en büyük şarkıcılar arasında yer almaktadır. Grammy, Akademi, Tony ve Altın Küre kazandığı ödüllerden sadece birkaçıdır. Grammy ödülünü tam beş kez kazanmıştır. Rolling Stone dergisi; onu gelmiş geçmiş en iyi 100 sanatçı arasında 49. sırada göstermiştir.

DEHALIK DERECESİNDE PİYANO YETENEĞİ

John, Pin, Middlesex'te anneanne ve büyükbabasının yanında dünyaya geldi. Pinner County Grammar School'da 15 yaşında kadar eğitim gördü. Büyük bir müzik dehası olduğunu fark edene kadar babası ona bankerlik gibi çeşitli işlerde çalışması için yol gösterdi.

Elton John, piyanoya başladığında sadece 3 yaşındaydı. Annesi bu yeteneği farketse de sadece izlemekle yetindi. Zaten John'un ailesi de müzikal açıdan belli mevkilere sahiptiler. Babası ise bir askeri bandoda, yarı profesyonel olarak trompet çalıyordu.

Elton John başta müziğe her ne kadar ilgi duymasa da, sonunda piyanoya karşı dehalık derecesinde yeteneği sayesinde başta istemeden kariyerine atıldı. Ailesinin yönlendirmesiyle, önce çeşitli konservatuvarlarla işe başladı.

EUROVISION'UN İLK YILLARINDA İNGİLTERE’Yİ TEMSİL ETTİ

John, sadece 15 yaşındaydı ki, annesinin ve büyükbabasının isteğiyle bir barda, haftasonları için piyano çalmaya başladı. Burada türlü şarkıları repertuarına ekledi ve bir süre sonra arkadaşlarıyla beraber "Bluesology" adlı grubu kurdu. Ardından Eurovision'un ilk yıllarında İngiltere adına müsabakaya katıldı.

Elton John zamanla, uluslararası üne kavuştu. 1970'lerde çıkardığı albümlerle artık bir yıldız olmuştu. Elton John, bu dönemde John Lennon gibi ünlü sanatçılarla çalışmaya başladı. Futbol tutkusuyla da bilinen Elton John, Watford takımına da destek verdi. Klübün %15’lik hissesine sahip oldu. Takımı, 1985 final kupasını kazandı.

Ayrıca 90'larda Guns N' Roses ile konserlere çıkmış ve November Rain adlı şarkının piyanosunu çalmış ve Tupac ile Ghetto Gospel adlı şarkıyı seslendirmişlerdir.

90'lı yılların başından bu yana birlikte olan 65 yaşındaki John ile 50 yaşındaki David Furnish, İngiltere'de eşcinsel evliliğe olanak tanıyan yasanın yürürlüğe girmesinin ardından 2005 yılında evlenmişti.

Çiftin ilk oğulları Zachary Jackson Levon Furnish-John, Aralık 2010'da dünyaya gelmişti. Çift, taşıyıcı bir anneden Los Angeles kentinde doğan 2. bebeğe Elijah Joseph Daniel Furnish-John adını verdiklerini açıklamıştı.

ELTON JOHN AIDS VAKFI’NI KURDU

John arkadaşları Ryan White ve Freddie Mercury'nin AİDS yüzünden ölmesi üzerine "Elton John AIDS Vakfı"'nı kurdu. Aids ile mücadele için bir fon oluşturdu. Konser ve albüm gelirlerinin büyük bir bölümünü buraya devretti.

1993’te Bonnie Rait, Paul Young, KD Lang ve George Michael’i davet ettiği albümü “Duets” ile beklediği başarıyı yakaladı. Yine aynı yıl, “The Lion King” filmi için bestelediği 5 yeni şarkı geldi. Albüm ABD’de bir numara oldu. “Can You Feel The Love Tonight” “En İyi Film Müziği” Oskar ödülünü aldı. Grammy ödülünü tam beş kez kazanmıştır. 2Pac ile 1994 yılında Ghetto Gospel şarkısında düet yapmışlardır.



