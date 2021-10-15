Kültür & Sanat Elton John rekor kırdı

Elton John rekor kırdı

Kültür & Sanat

Elton John rekor kırdı

Elton John, Dua Lipa ile yaptığı son tekli Cold Heart ile yeni bir rekorun sahibi oldu. 74 yaşındaki sanatçı 6 farklı on yıllık dönemde İngiltere müzik listelerinde ilk ona giren ilk isim oldu.

15 Ekim 2021, Cuma 11:56 Son Güncelleme:
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İngiliz şarkıcı Elton John, şarkıları 6 farklı on yıllık dönemde İngiltere müzik listelerinde ilk ona giren ilk sanatçı oldu. 74 yaşındaki şarkıcı bu unvanı, Dua Lipa ile yaptığı son tekli Cold Heart'ın listelerde üst sıralarda yer almasıyla elde etti. Elton John, yeni rekoruyla Cher, David Bowie, Elvis Presley, Michael Jackson ve Cliff Richard’ı da geride bıraktı.

ZİRVEYE YERLEŞTİĞİ ŞARKILAR

NTV'nin haberine göre 2000’li yıllarda Blue, Chipmunk ve Tupac ile yaptığı ortak şarkılarla listelerin üst sıralarında yer alan John, en çok 1970’lerdeki hit parçalarıyla ilk ona girdi. Bunlar arasında Your Song, Rocket Man, Goodbye Yellow Brick Road ve Kiki Dee ile düet yaptığı Don’t Go Breaking My Heart yer alıyor. John’un listelerde yer aldığı diğer yıllar ise 1960’lar, 80’ler ve 90’lar.


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