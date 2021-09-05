Elveda yaz merhaba sonbahar!

1- Ebru Bütünay-Spor Koçu

Depresyondan korunmanın en iyi yolu nefes ve yogadır

Yaz bitiyor olsa da havalar hâlâ ılık ve güneşli. Açık havada yürümek ve koşmak için ideal olan bu günleri fırsata çevirin; ormanda, deniz kıyısında ve parklarda yürüyün ve koşun. Bu imkanlara sahip olmayanlara önerim, kas ve eklemlerinizi güçlendirecek, vücudunuzu toparlayacak olan pilates olacak. Sonbahar depresyonundan korunmanın en iyi yolu nefes ve yogadır. Bu size hem esnek ve güçlü bir bedene hem de dingin bir zihin ile huzurlu bir ruha sahip olmanızı sağlayacaktır.

2- Şehnaz Tuna-Psikolog

Bedenimiz doğa ve ritim içinde denge bulur

Doğanın bile içe döndüğü bir mevsim olan sonbahar bu tür bir dinginliği yakalamak ve kendinizle bağlantı kurmak için ideal bir zamandır. Bedenimiz doğa ile ritim içinde oldukça denge bulur. Bu dönemde erken yatıp erken kalkmaya, yemeklerinizi her gün aynı saatte yemeye çalışın. Ritmi yakalamak mevsimsel uyumu sağlama ve denge oluşturmada hayli önemlidir. Ne kadar dengeli olursanız o kadar güçlü hissedeceksiniz.

3- Şeyda Coşkun-Yaşam Koçu

Heyecan verici bir spora başla

Bedenini tanı, sesine kulak ver! Ve acilen kendine bir plan yap; hiç yapmadığın heyecan verecek bir sporu seç, uzun orman veya açık hava yürüyüşleri yap. Yüksek sesle şarkı söyle. Sesini duyur ki varlığını hisset. Beslenme temiz tabakla başlar. Tabağını ikiye böl, proteinle karbonhidratı asla karıştırma! Çünkü onlar aynı tabakta bedeni yoruyor. Haftada bir gün oruçla bedenini arındır. Evin gibi bu sonbahar bedenini de temizle! “İlim üç şeydir: Zikreden dil, şükreden kalp, sabreden beden” der Şems-i Tebrizi.

4- Sabit Akkaya-Kuaför

Kırıklarını aldırın saçlarınızın

Saçlarımız doğadaki her canlı gibi sonbaharda büyük bir değişim yaşar. Bunun için öncelikle matlaşan saçlara eski hacmini, parlaklığını ve nem oranını kazandırmak ve onarmak gerekiyor. Vakit kaybetmeden öncelikle yıpranmış saç uçlarını ve kırıkları temizletip saç tellerinin nefes almasını sağlayın. Saçlarınızı yıkarken şampuanı az kullanın ve mutlaka saçınıza uygun şampuanı tercih edin. Saçlarınızın asla sabunla yıkamayın. Çünkü sabun saça mat bir görünüm verir ve nem kaybına uğratır.

5- Dilara Koçak-Sağlıklı Beslenme Uzmanı/Diyetisyen

Yoğurt, kefir gibi bağırsak dostu besinler tüketin

Güçlü bir bağışıklık sisteminin altında yeterli ve dengeli beslenerek bütün vitamin ve minerallerden yeterli düzeyde almak yatar. Bu dönemde vücut direncini arttırmak için antioksidan olarak da görev yapan A, C, E vitaminleri ile selenyum, çinko, magnezyum gibi minerallerin alınması önemlidir. Bunun için her gün yeterli miktarda sebze ve meyve tüketmeye özen gösterin. Mikrobiyotanızı faydalı bakterilerden yana zenginleştirmek için yoğurt, kefir, kombucha gibi bağırsak dostu besinleri tüketmeyi ihmal etmeyin. Su içmek için susamamayı beklemeyin.

6- Atıl Kutoğlu-Moda Tasarımcısı

Lacivert, siyahı tahtından indirdi

Oversize fırtınası tüm hızıyla devam ederken, daha vücut hatlarını ortaya koyan, seksi modeller de ön planda. Lacivert siyahı tahttan indirdi. 2021 sonbahar-kış koleksiyonumuzda, kapüşonlu ve fermuarlı, spor giyim havasında ama ipek kumaşlardan abiye kreasyonlar ön planda. Acı yeşil, fıstık yeşili, lacivert, gri, kahverengi, neon sarı ve yeşil tonları koleksiyonun öne çıkan renkleri. Uzay çağını anımsatan türden metalik bir tulum, modern bir sanat eserini anımsatan çok renkli bir elbise, seksi ve transparan ama konforlu, vücudu saran ama aynı zamanda esneyen bir tuvalet ya da kokteyl elbisesi sonbaharın yeni hitleri.

7- Aynur Tümen-Yaşam Koçu/Feng Shui Danışmanı

Adaçayıyla evinizi tütsüleyin

Evinizde kullanmadığınız eşyalarınızı kolileyip ihtiyacı olanlara gönderebilirsiniz. Böylece yaşam enerjisi daha fazla evinize akar. Her gün evinizi havalandırın. Aktardan alacağınız yedi sokak süprüntüsü, adaçayı tütsüleriyle bütün evi tütsüleyin. Temizlik suyuna sirke katarak bütün evi silin. Banyo klozet kapaklarını ve banyo kapılarını daima kapalı tutun.

8- Prof. Dr. Akın Yücel-Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı

Yazın yıpranan cildinizi besleyin

Cilt yazın güneş, deniz ve havuz suyundan etkilenir, ton farklılıkları oluşur ve daha hızlı kırışır. Yaz biterken güçlü bir peeling, iyi bir nemlendirici ve C vitamini serumu yıpranmış cildi besleyip destekleyecektir. PRP, somon DNA, Paris ışıltısı gibi mezoterapi işlemleri de toparlanma, sıkılık, parlaklık için uygulanabilir. Botoks ise özellikle güneşten sıkça kısılan göz çevresindeki kırışıklıkların derinleşmesini önleyecek ve var olan kırışıklıkları hafifletecektir.

Sonbahar, liposhaping yaptırmak için uygun bir mevsim

Liposhaping, kalıcı bir vücut inceltme ve şekillendirme yöntemidir. Vücutta fazla yağ birikintisi olan alanlardan o yağların alınması ve volüme ihtiyaç olan bölgelere verilmesidir. Alınan yağlar en çok popo şekillendirme amaçlı kullanılır. Bu işlemde vücutta yağ birikintisinin fazla olduğu bölgelerden yağ dokusu alınıp ihtiyacı olan bölgeye (dudak, yanak, çene gibi) simetri, kayıp dokuyu tamamlama ya da hacim verme amaçlı konur. Yağ dokumuz, kök hücre de içerdiğinden verildiği alanda hyalüronik asit gibi bir yılda kaybolmaz, alerji riski yoktur, çok uzun süre kalır ve kök hücreler sayesinde bulunduğu alanı gençleştirmeye de yardımcı olur. Bu işlemler uygulama alanına göre korse kullanımı da gerektirebileceği için sonbahar, ilkbahar ve kış ayları liposhaping için daha uygun mevsimlerdir.

Ellerinize de yüzünüz gibi bakın

Pandemi sürecinde sıklıkla kullandığımız kolonya ve dezenfektanlardaki alkol cildi kurutur, çatlamasına neden olur. Ellerimiz de yüzümüz gibi hyalüronik asit, dolgular ve mezoterapiler ve PRP ile gençleştirilebilir, incelen derisi desteklenebilir ve belirgin damarlı görüntü azaltılabilir. Güneş koruyuculu iyi bir nemlendiriciyi yaz-kış kullanmak da ellerin yıpranmasını geciktirecektir.

9- Celil Kahraman-Spor Eğitmeni/Personal Trainer

Battaniyenin altından çık ve spor yap

Sizin için her yerde yapabileceğiniz minik bir program oluşturdum. Belirttiğim egzersizleri haftada iki-üç defa yaparak hem kendinize hem de sağlığınıza iyi bakabilirsiniz.

Spor öncesi kasları ısıtmak ve egzersize hazırlamak için en sevdiğiniz kardiyo egzersizlerini en az 5 ila 10 dakika yapabilirsiniz. Isınma sonrası aşağıdaki mobilite egzersizlerini iki set tamamlayın.

10 tekrar vücut ağırlığı ile squat

Beş tekrar aşağı bakan köpek

10x10 tekrar bird dog

Dairesel Antrenman:

Bu antrenmanda her bir hareketi 30 saniyede maksimum tekrar olacak şekilde yapıyoruz.

Hareketler arası 10-15 saniye dinlenme yapılmalı. Yedi hareketi tamamladıktan sonra

iki-üç dakika dinlenip tura yeniden başlıyoruz.

1. Mountain climbers

2. Step up

3. Push up

4. Bicycle crunch

5. Glute bridge

6. High plank with T-spine rotation

7. Walking lunge