Elvin ne demek? Elvin ne anlama gelir?

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Elvin ne demek?

Elvin ismi cennet çiçeği anlamına gelmektedir. Cennette yer alan çiçeğin ismi Elvin'dir. Ayrıca gökkuşağının her bir tayfına da Elvin denilmektedir. Elvin isminin bir diğer anlamı ise sıcaktır. Sıcaklığa verilen bir isim olarak bilinir.



