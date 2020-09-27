Elvin ne demek? Elvin ne anlama gelir?
Yeni duyulmaya başlayan Elvin ismi aslında Türkçe de uzun sürelerdir kullanılıyor. Birçok kişi ise Elvin'in anlamını merak ediyor. Peki, Elvin ne demek? Elvin ne anlama gelir? Elvin anlamı ne? İşte cevaplar.
27 Eylül 2020, Pazar 23:40 Son Güncelleme:
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Genellikle sık sık duyduğumuz kelimeler arasında yerini alan Elvin ne demek? Elvin ne anlama gelir? Elvin kelime anlamı için haberimize bir göz atın.
Elvin ne demek?
Elvin ismi cennet çiçeği anlamına gelmektedir. Cennette yer alan çiçeğin ismi Elvin'dir. Ayrıca gökkuşağının her bir tayfına da Elvin denilmektedir. Elvin isminin bir diğer anlamı ise sıcaktır. Sıcaklığa verilen bir isim olarak bilinir.
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