Kültür & Sanat Elvis Presley’in saçı müzayede rekor fiyata satıldı

Elvis Presley’in saçı müzayede rekor fiyata satıldı

Kültür & Sanat

Elvis Presley’in saçı müzayede rekor fiyata satıldı

ABD’nin California eyaletinde faaliyet gösteren bir müzayede evi tarafından Elvis Presley’e ait bir kavanoz saç, açık artırmada geçen hafta sonu 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) satıldı. Müzayede de ayrıca Elvis Presley’in sahnede giydiği tulum ve pelerin 1 milyon doların üzerinde fiyata alıcı buldu.

07 Eylül 2021, Salı 17:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

California eyaletinde ünlülerin hatıraları veya kraliyet eserleri üzerine uzmanlaştığı ifade edilen müzayede evi Kruse GWS basın açıklamasında, Elvis Presley’in bir kavanoz dolusu saçının 605 bin Türk lirasına (72,500 ABD Doları) 4 Eylül cumartesi günü satıldığını belirtti. Müzayede de ayrıca Presley’in 1972 yılında New York kentinde Madison Square Garden’da verdiği konserlerde giydiği tulum ve pelerinin toplamda 1 milyon 12 bin 500 dolara alıcı bulduğu ifade edildi.

Elvis Presley’in bir kavanoz saçının ise kişisel berberi Homer Gilleland tarafından elde edildiği ve ‘En iyi belgelenmiş Elvis Presley saçı’ olduğu belirtildi.   

DHA

Yazarlarımızdan
Burak Akkul
Her şeyin değerli olduğu ülke: Hindistan
Burak Akkul
Şirin Sever
Urla neden dünyaya pazarlanmaz ki?!
Şirin Sever
Gözde Hatunoğlu
Türkiye’nin ilk outdoor yaşam festivali
Gözde Hatunoğlu
Şule Özdemir
Yarım kalmış bir aşk hikayesi
Şule Özdemir
Bengisu Özkes
“HEİDİ” yalın ayakken özgür müydü?
Bengisu Özkes
Ayça Okay
Çanakkale Bienali ekibinden Troya Kazıları Sanat Ekibi ile ortak çevrimiçi proje: Kanatlı Sözler/Katmanlar
Ayça Okay
Gülüm Dağlı
Masumlar Apartmanı: İstanbullu Gelin'e güncelleme gelmiş
Gülüm Dağlı
Gizem Şeho
Yeni çağ yolcuları: Cem Ak feat. Cansu Özdenak
Gizem Şeho
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER En güzel Tayland dizileri: 2021'de en çok izlenen ve sevilen Tayland dizileri