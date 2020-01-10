Embriyo dondurma nedir, nasıl yapılır?

Embriyo dondurma işleminde günümüzde özellikle vitrifikasyon yöntemi ile oldukça başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir. Vitrifikasyon yöntemi ile dondurulmuş embriyoların çözümünde neredeyse yüzde 100’lere varan sağ kalım oranı yakalanabilmektedir. Bunun yanı sıra en az taze transfer, hatta taze transferden daha yüksek canlı doğum oranlarına ulaşılabilmektedir.

Embriyo dondurma işlemi yöntemleri

Embriyo dondurma iki şekilde yapılmaktadır. İlk olarak taze transfer edilen embriyoların dışında ek olarak diğer güzel kaliteli embriyoların dondurulması işlemi uygulanabilir. İkinci olarak da polikistik over sendromu veya 15’ten fazla yumurta toplanması durumunda hiç taze transfer yapmayıp, gelişen tüm güzel kaliteli embriyoların dondurulması işlemi uygulanabilir.

Bu uygulamada genellikle 5. veya 6. günde, blastokist aşamasında olan embriyolar vitrifikasyon yöntemi ile dondurularak saklanabilmektedir. Bazı özel durumlarda, çok nadiren, 3. gün embriyolar dondurularak saklanabilmektedir. Çözme işleminin ardından da sağ kalım oranları yüzde 98 ile 100’ler civarında olabilmekte ve taze uygulamaya yakın oranlarda hatta daha yüksek oranda gebelik sonuçları elde edilebilmektedir.

Çiftlerden alınan izin belgesi ile dondurulan embriyolar, Sağlık Bakanlığı tarafından yürürlüğe sokulan bir yasa ile her yıl çiftlerin uzatmaya devam onayı alınarak, 5 yıl boyunca hatta istenildiğinde 5 yıl daha uzatılarak sıvı nitrojen içerisinde korunabilmektedir.

Nasıl uygulanır?

Tedavi sırasında eğer hastaların aşırı uyarım sendromu riski söz konusu olursa (genellikle 15’ten fazla yumurta toplanması durumunda), o ay taze transfer yapılmayıp, koruma sağlayabilmek için, tüm embriyolar dondurularak saklanabilmektedir. Böylece geç başlangıçlı aşırı uyarım sendromu riski sıfırlanabilmektedir. Çoğunlukla 5. ya da 6. gün blastokist aşamasına ulaşmış olan embriyolar dondurularak saklanmaktadır. Ardından görülen ilk adetle ya da daha sonrasında çözme işlemi uygulanabilmektedir.

Diğer bir yöntem olan preimplantasyon genetik tanı (PGS/PGT) uygulamasında ise 5. ya da 6. gün embriyolardan biyopsi alınmasının ardından dondurma işlemi uygulanır ve genetik sonuçların alınmasının ardından çözme işlemi planlanabilmektedir.

Embriyo dondurma ve çözme işlemin etkin şekilde uygulanabilmesi ve gebelik oranının en yüksek düzeyde olabilmesi için tüp bebek merkezinin dondurma ve çözme tekniklerinin üst seviyede olması gerekir. Tüp bebek merkezinde yüksek güvenirlikli bir donma ve çözme tedavisi uygulanmalı, 5. ya da 6. gün dondurulması tercih edilmeli ve vitrifikasyon yöntemi ile yüzde 98 ile 100’e yakın sağ kalım oranları ile hizmeti verilmelidir.

İyi haber şu, embriyo dondurma ve çözdürme uygulaması ile en az taze uygulamaya yakın, hatta daha yüksek oranda gebelik sonuçları ve canlı doğum sağlanabilmektedir.





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