Embriyo transferi ne zaman yapılmalıdır?

Döllenmiş bir embriyonun bir kadının rahmine aktarılması, tüp bebek sürecinin önemli bir parçasıdır. Embriyo transfer işlemi sırasında bazı riskler ve dikkat edilmesi gereken önlemler olduğu gibi, beklenebilecek bazı şeyler de vardır.

Embriyo transferi nedir?

Tüp bebek, kadının yumurtalıklarından yumurtasını çıkarmayı ve laboratuvarda sperm ile döllemeyi içerir. Embriyo transferi, tüp bebek (IVF) sürecinin son kısmıdır. Tüp bebek sırasında, yumurtalıkları sağlıklı yumurta salmaya teşvik etmek için doğurganlık ilaçları kullanılır. Yumurtalar daha sonra bir kadının yumurtalıklarından çıkarılır ve laboratuvarda döllenir. Döllenmiş yumurtalar çoğaldıktan sonra embriyolar kadının rahmine transfer edilir. Hamileliğin başlaması için embriyonun kendisini rahminin veya rahminin duvarına tutturması gerekir.

Embriyo transferi ne zaman gereklidir?

Tüp bebek ve embriyo transferi, doğal döllenmenin bir seçenek olmadığı veya gerçekleşmesinin zor olduğu durumlarda gereklidir.

Embriyo transferinin aşağıdakiler de dahil olmak üzere birçok nedeni vardır:

Yumurtlama bozuklukları, fallop tüplerinde hasarı, endometriozis, erken yumurtalık yetmezliği, rahim miyomları, genetik bozuklukları, bozulmuş sperm üretimi. Bu koşullarla teşhis edilen herkes IVF ve embriyo transferini bir seçenek olarak düşünebilir.

Embriyo transferi süreci nasıldır?

Embriyo transferinden yaklaşık 2 veya 3 gün önce doktor, rahme transfer edilecek en iyi yumurtaları seçer. Bu yumurtalar daha sonra laboratuvarda döllenecek ve 1-2 gün kültüre bırakılır. Çok sayıda kaliteli embriyo gelişirse transfer edilmeyecek olanlar dondurulabilir.

Embriyo transfer süreci, PAP Smear işlemine benzer. Doktor, vajinal duvarları açık tutmak için kadının vajinasına bir spekulum yerleştirir. Doğruluk için ultrason kullanarak, doktor daha sonra rahim ağzından ve rahme bir kateter geçer. Oradan embriyolar tüpten geçirilerek rahme gönderilir.

Embriyo transferi hakkında bilinmesi gerekenler nelerdir?

İşlem genellikle ağrısızdır ve nadiren sakinleştirici gerektirir. Bazı kadınlar, spekulumun yerleştirilmesi veya ultrason için gerekli olan mesanenin dolu olması nedeniyle rahatsızlık hissedebilir. İşlem kısadır ve mesane hemen boşaltılabilir.

Embriyonun implante olup olmadığını kontrol etmek için 2 hafta sonra kanda Beta HCG’ye bakılması için randevu verilir. İşlemden sonra kadınlarda kramp, şişkinlik ve vajinal akıntı olabilir.



