Embriyo transferi öncesi yapılması gerekenler

EMBRİYO TRANSFERİNİN PLANLAMASI UYGULANAN YÖNTEME VE ÇİFTİN TIBBİ DURUMUNA GÖRE DEĞİŞİR

Çocuk sahibi olamama problemi, çiftin bir yıl içerisinde çocuk istemelerine ve düzenli olarak cinsel ilişkiye girmelerine rağmen gebelik oluşmaması durumudur. Aşılama, yumurta takibi, hormon tedavisi gibi tedavilere karşılık gebe kalınamaması durumlarında ve buna ek olarak tüplerin kapalı olması, sperm sayısının ileri derecede az olması veya hiç sperm bulunmaması durumlarında tüp bebek tedavisi gereklidir diye belirten Prof. Dr. Remzi Abalı; “Tüp bebek tedavisinin süresi uygulanan yönteme ve belirlenen probleme göre farklılık gösterebilir. Taze embriyo transferi yapılacak ise, yani döllenme işlemi gerçekleştirildikten sonra embriyo dondurulmadan rahime transfer edilecekse tüm tedavi 15-20 gün içerisinde biter. Dondurulmuş embriyo transferi yapılacak ise yumurtaların ilaçlar ile büyütülmesi sürecinden sonra yumurtalar toplanır ve 1 ya da 2 ay sonra rahim içerisine transfer işlemi gerçekleştirilir. Dondurulmuş embriyo transferi planlanırsa çiftlerin tıbbi durumuna ve isteğine göre bekleme süresi uzatılabilir” şeklinde konuştu.

EMRRİYO TRANSFERİ TEDAVİNİN SON AŞAMASIDIR

Çiftlerin hayallerine kavuşmasına yardımcı olan tüp bebek tedavisi kişiye özel bir yaklaşım gerektirir fakat temel olarak 5 aşamada ele alarak hareket edilmektedir diyen Prof. Dr. Remzi Abalı tedavinin detaylarını şu şekilde dile getirdi; “ İlk aşama yumurtalıkların uyarılma aşamasıdır. Üreme çağındaki kadınlarda her ay 1 yumurta büyür ve çatlar yani yumurtlama dediğimiz olay gerçekleşir. Ancak kadınların yumurta sayısına göre yumurtlamaya aday yumurtalar 2-30 arasında değişebilir. Tüp bebek tedavisinde genellikle yumurtaları uyarmak ve büyütmek için çeşitli ilaçlar kullanılır. Bu ilaçları kullanmanın amacı yumurtlamaya aday yumurtalardan birden fazlasının büyümesini sağlamaktır. Bu durum kadının yumurta kapasitesine göre değişir, ancak hedeflenen genellikle 10 civarında yumurta elde etmektir. Çünkü yumurta sayısının artması tüp bebek tedavisinin başarı oranını arttıracaktır. Ancak tek bir yumurta da gebelik oluşturmaya yeterli olabilir. İkinci aşama yumurta toplama aşamasıdır. Yumurtalar belli bir büyüklüğe ulaştığında toplama aşamasına geçilir. Anestezi şart olmasa da genellikle kısa süreli bir anestezi altında yumurtalar toplanır. Üçüncü aşama döllenme aşamasıdır. Döllenme 2 şekilde gerçekleştirilir. Ya yumurta hücrelerinin etrafına belli sayıda sperm hücreleri bırakılıp döllenmenin gerçekleşmesi beklenir ya da her bir yumurta hücresi için 1 sperm hücresi seçilerek, özel mikroskop altında mikroenjeksiyon ile yumurta hücresi içine bırakılır. Dördüncü aşama embriyo kültürü aşamasıdır. Embriyolar inkübatör denen cihazlar içerisinde bölünerek büyür ve gelişir. İnkübatörlerin ısı, oksijen ve karbondioksit oranı embriyonun gelişimi için uygun şekilde ayarlanmıştır ve belli aralıklar ile kontrol edilir. Bölünme aşamasındaki embriyolar kişilerin klinik özelliklerine göre 2-6 gün laboratuvarda takip edilir. Son aşama ise embriyo transferi aşamasıdır. Embriyolar kateter denen ince ve esnek aletlerle rahim içine yerleştirilir. Transfer aşaması anestezi gerektirmeyen ağrısız bir işlemdir. İşlem öncesi genellikle idrar torbasının dolu olması istenir. Çünkü dolu mesane, ultrason kılavuzluğunda embriyonun rahim içinde doğru yere yerleştirilmesini kolaylaştırır” diye ifade etti.

EMBRİYO TRANSFERİ ÖNCESİ VE SONRASI NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR?

Embriyo transferi öncesi sağlıklı beslenme, egzersiz ve düzenli uyku her hastanın uyması istenen temel kurallardır. Ayrıca sigara gibi alışkanlıkların bırakılması embriyonun rahim içinde tutunmasını arttıracaktır.Transferden önce verilen ilaçların düzenli kullanılması da çok önemlidir diye uyarılarda bulunan Prof. Dr. Remzi Abalı; “Transfer işleminden bir saat önce hastaların kliniğe gelmesi istenir. Transfer işlemi çok nadir durumlar dışında anestezi gerektirmez ve 5-10 dakika sürer; işlemden sonra 30 dakika istirahat etmek yeterlidir. Embriyo transferi sonrası konan yasaklardan biri cinsel ilişki yasağıdır. Ancak bu konuda görüş birliği yoktur. Genel uygulama transfer sonrası ve gebelik durumunda ilk 3 ay cinsel ilişki yasağıdır. Bazen transferden birkaç gün sonrasından itibaren pembe akıntı şeklinde yerleşme kanaması görülebilir ve bu durum hastaları tedirgin eder. Yerleşme kanamaları, yani embriyonun rahime tutunma aşamasındaki bu kanamalar sıklıkla cinsel ilişki yasağının konmasına neden olur.Transfer sonrası kabız kalınmayacak şekilde beslenilmeli, ağır fiziksel aktivite ve sporlardan uzak durulmalıdır. Hamam ve sauna gibi aşırı sıcak ortamlarda bulunmaktan kaçınılmalı.Transfer sonrası verilen ilaçlar düzenli olarak kullanılmalıdır. Hastalar bu dönemde doktorlarına danışmadan başka ilaçlar kullanmamalıdır. Kanama, şiddetli karın ağrısı ve ateş gibi şikayetlerin olması halinde doktorları ile iletişime geçmelidirler. Embriyo transferinden 12-15 gün sonra gebelik testi yaptırıp doktorlarına bildirmelidirler. Embriyo transferi sonrası görülen bazı vajinal kanamalar adet kanamasına yorumlanmamalıdır. Gebelik testi yaptırmadan tedavinin olumsuz sonuçlandığını düşünüp ilaçlar bırakılmamalıdır” diye belirtti.