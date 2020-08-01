Emekle gelen güzellik

Çiçekleriniz kadar onları büyütmek için seçeceğiniz saksılar da önemli. Bitkinin su drenajı ihtiyacına uygun saksıyı seçmek şart. Saksıyı yetiştirilecek çiçekle uyumlu toprak karışımıyla doldurmak da hayati önemde. Ama saksının dış görünüşünü seçmekte özgürsünüz. Büst saksılar güzel bir tercih olabilir. Onların içinde kuru çiçekler de iyi durur. Takılın kafanıza göre...

Güneyin güzeli

Begonviller, Ege ve Akdeniz bölgelerinin vazgeçilmez güzeli. Kızgın güneş altında büyüleyici güzelliklerini sergileyen bu sarmaşıkların bakımı aslında çok kolay. Budama şekli ve ekili olduğu toprağın besin durumuna göre 10-15 metreye kadar uzayabiliyorlar. Begonviller evlerin duvarlarını kaplarken yeşil yapraklarını çoğunlukla gizliyor.

Büyüleyici görünen pembe, leylak, mor, nadiren de kırmızı, beyaz ya da sarı olan yapraklar çiçek sanılıyor ama değil. Çiçekleri minicik ve beyaz olanlar. İstanbul’da Adalar’da da yetişebiliyor ama daha sert iklimli yerlerde kışın soğuğunu pek atlatamıyor. Saksıya dikerseniz bodur gelişim gösteriyor.

Balkonlar için düşünülebilir. Bol çiçekli ve sağlıklı bir görünüm için budama şart. Begonvil adını, kendisini 1768’de Brezilya’da keşfeden ve Avrupa’da tanınmasını sağlayan Fransız amiral Louis Antoine de Bougainville’den alıyor. Gelin duvağı ve Rodos sarmaşığı diye de adlandırılıyor.

Atmadan önce düşün

Cam şişeleri, kavanozları atmadan önce bir düşünün. Kuru dallar, iplerle onları harika bahçe, balkon süslerine dönüştürebilirsiniz. İçlerine çiçek ya da mum yerleştirildiğinde bahçeye, balkona bambaşka bir hava katabilirler. İlle de atacaksanız cam geri dönüşüm kutularına atabilirsiniz.

Öpeyim de çiçek açsın

Öpücük çiçeği dünyadaki en ilginç şekilli bitkilerden biri. Latince adı ‘Psychotria Elata’. Kolombiya, Ekvador, Kosta Rika, Panama gibi ülkelerde yetişiyor. Buralar haricinde rastlamak pek mümkün değil. Çiçekleri, kırmızı ruj sürmüş kadın dudağını anımsatıyor. Bu yüzden çiçeğin bilinen bir diğer ismi ‘kırmızı kadın dudağı çiçeği.’ Dudakların içinde minik beyaz çiçekler de açıyor.

Taş yok mu taş?

Bahçeler sadece ağaç, çiçek ya da sebze dikilerek güzelleştirilmez. Taşlar da bahçe düzenlemesinin önemli bir parçası olabilir. Özellikle sukulent ve kaktüsler için taşlarla oluşturulmuş bahçeler şahane sonuçlar verir. Farklı boyutlarda taşları kullanarak daha albenili bir taş bahçe oluşturabilirsiniz.