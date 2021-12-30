Müge Anlı'daki Albay Mustafa Kaya hakkındaki gelişmeler programın izleyicileri tarafından yakından takip ediliyor. Seyhan Kaya, 25 yıllık eşi Albay Mustafa Kaya ile 3 yıldır görüşemediğini ifade ederken, kocasının parası nedeniyle görümcesi tarafından alıkonulduğunu ileri sürüyor. İşte, albay emeklisi maaşları ve Albay Mustafa Kaya olayında son gelişmeler…





ALBAY MUSTAFA KAYA KİMDİR?

Albay Mustafa Kaya, ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının ardından gündeme geldi. Albay Mustafa Kaya’nın 25 yıllık eşi Seyhan Kaya, Müge Anlı’ya başvurarak, Emekli Albay olan eşini üç yıldır göremediğini dile getirdi.

Seyhan Kaya, Müge Anlı’nın programında görümcesine ve kocasının ilk eşinden olan kızına birbirinden sert suçlamalarda bulunurken, görümcesine, 'hırsız, dolandırıcı, sahtekar' dedi ve "Kocamı maddi geliri iyi olduğu için kaçırdılar" ifadelerini kullandı.

Seyhan Kaya, "Görümcem tam bir karayılan. Ormanının içine yemeyip içmeyip yaptığımız apartımızı satmak istiyorlar. Daha önce müşteri götürmüşler ama tapu işlemlerini yapan memur, eşimin sağlık durumunu fark edip onay vermemiş" dedi.

ALBAY MUSTAFA KAYA BULUNDU MU?

Programda Mustafa Kaya'nın ilk eşinden olan kızıyla birlikte olduğu belirtildi ve canlı yayına telefonla katıldı.

EMEKLİ ALBAY MAAŞI NE KADAR?

Emekli albay maaşları kıdem, rütbe, hizmet yılı, çalışılan bölge, medeni hal ve çocuk sayısına göre farklılık göstermekle birlikte 5 bin TL ile 10 bin TL arasında değişiklik gösteriyor.