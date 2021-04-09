Emekli amirallere 4 gün daha gözaltı

Emekli 104 amiralin imzasıyla yayınlanan ‘Montrö bildirisi’ ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, “Devletin Güvenliğine ve Anayasal Düzene Karşı Suç İşlemek için Anlaşma” suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 5 Nisan’da, 10 emekli amiral gözaltına alınırken 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı.

SAVCININ GEREKÇELERİ

4 günlük gözaltı süresinin tamamlanmasının ardından, soruşturmayı sürdüren Ankara Cumhuriyet Başsavcıvekili Veysel Kaçmaz, “El konulan dijital materyallerin çokluğu ve incelemelerinin hâlen devam ettiği, HTS analiz çalışmalarının sürdüğü, şüpheli sayısının fazlalığı ve ifadelerinin alınmaması, atılı suçun vasıf ve mahiyeti” gerekçesiyle gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasını talep etti. Talep yazısında, avukatların, müvekkillerinin serbest bırakılması talebinin de reddedilmesi istendi.

AVUKATSIZ İFADELERİ ALINDI

Savcılığın gözaltı süresinin uzatılması talebi üzerine, gözaltında bulunan emekli amiraller dün akşam saatlerinde adliye getirilerek nöbetçi sulh ceza hakimliğince beyanları alındı. Nöbetçi hakim, Terörle Mücadele Kanunu’nun geçici 19. Maddesinde yer alan “Gözaltı süresinin uzatılmasına ilişkin karar, Cumhuriyet savcısının istemi üzerine yakalanan kişi dinlenilmek suretiyle hakim tarafından verilir” gerekçesiyle, emekli amirallerin avukatsız olarak süre uzatım taleplerine ilişkin ifadelerini aldı. Avukatlar, buna ilişkin itirazlarını tutanağa geçirdikten sonra salondan ayrılmak zorunda kaldı.

‘DELİL KARARTMA İMKANI YOK’

Alınan bilgilere göre, emekli amiraller ifadelerinde, sürenin uzatılmasına gerekçe gösterilen dijital materyallerin zaten polisin elinde olduğunu, bu nedenle delil karartma imkanı bulunmadığını belirterek serbest bırakılmalarını istediler. Emekli amiraller ifadelerinde, gözaltına alınmalarına gerekçe gösterilen bildirinin suç unsuru taşımadığını, bu nedenle gözaltına bile alınmamaları gerektiğini, sağlık ve yaş sorunları ile COVID-19 salgını nedeniyle serbest bırakılmalarına karar verilmesini de talep etti. İfadelerin ardından nöbetçi hakimlik, savcılığın süre uzatımı yönündeki talebini kabul ederek, şüphelilerin gözaltı süresinin 4 gün daha uzatılmasına karar verdi. (Hürriyet