Emekli amirallerle ilgili savcılıktan ek gözaltı talebi!

Emekli 104 amiralin imzasını taşıyan ‘Montrö bildirisi’ ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma’ suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. Gözaltında bulunan isimlerin Emniyet’teki işlemleri sürüyor. Emniyet yetkililerinden alınan bilgilere göre ev, işyeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin beklenen rapor ile HTS kayıtları soruşturma dosyasına gönderildi.

SAVCILIKTAN TALEP

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 104 emekli amiralin hazırladığı bildiriye ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 10 emekli amiralin gözaltı sürelerinin yarından itibaren 4 gün uzatılmasını talep etti.