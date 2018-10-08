Emekli banka müdürünün 344 bin lirasını dolandıran çete yakalandı

Bursa'da kendilerini polis olarak tanıttıkları emekli banka müdürünün yaklaşık 344 bin lirasını dolandırdığı öne sürülen biri kadın 5 şüpheli tutuklandı.

Kentte apartman görevlisi olarak çalışan V.B'yi (74) arayan dolandırıcılar, kendilerini polis olarak tanıtıp banka hesaplarının terör örgütleri tarafından kullanıldığını ve şüphelilerin yakalanması için para vermesi gerektiğini söyledi. Dolandırıcılara inanan V.B, bankadan çektiği 24 bin lirayı şüphelilere teslim ettikten sonra dolandırıldığını fark ederek polise başvurdu.

Bunun üzerine çalışma başlatan Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geniş çaplı güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Kent dışına çıktığı belirlenen bu kişilerin yakalanması için çalışma yürüten emniyet güçleri, şüphelilerin benzer yöntemle emekli banka müdürü F.H'den (64) de para talep ettiği ve bu sebeple yeniden Bursa'ya geleceklerini belirledi. Harekete geçen polis ekipleri, şüpheliler İ.Ç. (34), H.Ç. (21), R.D. (20) ve Azerbaycan uyruklu S.Z'yi (26), müşteki F.H'nin evinin yakınlarında gözaltına aldı.

F.H'nin 344 bin lirayı teslim ettiği Özbekistan uyruklu kadın R.N. (41) ise paralarla kaçarken Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yakalandı. Gözaltına alınan 5 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Emekli banka müdürü F.H'nin, geçen yıl benzer yöntemle kendisini arayan dolandırıcılara inanmayarak para vermediği, o dönemlerde bazı ünlü kişilerin dolandırıldığına yönelik haberleri okumasının etkili olduğu öğrenildi. AA