Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceği ve Kurban Bayramı ikramiyelerine zam gelip gelmeyeceği son zamanların en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. 3 dönemdir ödenen emekli bayram ikramiyeleri ilk olarak 1000 TL olarak ödenmeye başlamıştı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN VERİLECEK?

Emekli bayram ikramiyeleri genellikle bayramdan 1-2 hafta önce ödeniyor ve Kurban Bayramı 20 Temmuz’da olduğu için Temmuz ayının ikinci haftasında emekli bayram ikramiyelerinin ödeneceği tahmin ediliyor.

Diğer yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı ikramiyelerinin tarihini açıklarken, Kurban Bayramı için de tarih vermişti ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin 2021 yılında 12-16 Temmuz tarihleri arasına ödeneceğini belirtmişti.

Ancak bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine ilişkin yeni bir açıklama bulunmuyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİNE ZAM GELİR Mİ?

Emekli bayram ikramiyeleri üç dönemdir 1000 TL olarak ödeniyor. 2021 Ramazan Bayramı’nda 100 TL artırılan bayram ikramiyeleri bin 100 TL olarak ödenmeye başlandı. Her ne kadar Kurban Bayramı için emeklilerde zam beklentisi bulunsa da gündemde zam ile ilgili bir konu bulunmuyor.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİYOR?

Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) yaşlılık aylığı, emekli aylığı, vazife malullüğü aylığı, ölüm aylığı, malullük aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile gaziler, şehit yakınları, muharip gaziler, şampiyon sporcular, güvenlik korucuları ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri bayram ikramiyesi alabiliyor.