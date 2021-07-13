1100 TL emekli bayram ikramiyelerinin ne yatacağı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacağını açıklamıştı. Bayrama bir haftadan az süre kala, gözler, 1100 TL bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine çevrildi.

1100 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

1100 TL emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağına dair açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bakan Bilgin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 1100 TL bayram ikramiyeleri,

SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da,

Emekli Sandığı emeklilerine 15 Temmuz'da,

Bağ-Kur emeklilerine de 16 Temmuz'da ödenecek

KİMLER 1100 TL BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?