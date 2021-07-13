Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? 1100 TL ikramiye ne zaman ödenecek?
Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak merakla bekleniyor. Yılda iki defa ödenen 1100 TL bayram ikramiyesi, Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacak. Emeklilerle birlikte dul ve yetimlerin de faydalandığı emekli bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı…
13 Temmuz 2021, Salı 10:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
1100 TL emekli bayram ikramiyelerinin ne yatacağı son günlerin en çok merak edilen konuları arasında geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatacağını açıklamıştı. Bayrama bir haftadan az süre kala, gözler, 1100 TL bayram ikramiyelerinin ne zaman ödeneceğine çevrildi.
1100 TL EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
1100 TL emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağına dair açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. Bakan Bilgin'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre 1100 TL bayram ikramiyeleri,
- SSK emeklilerine 13-14 Temmuz'da,
- Emekli Sandığı emeklilerine 15 Temmuz'da,
- Bağ-Kur emeklilerine de 16 Temmuz'da ödenecek
KİMLER 1100 TL BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLİR?
- SSK, Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri
- Ölüm aylığı alanlar
- Şehit yakınları ve gaziler
- Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar,
- Şeref aylığı alanlar
- Geçici köy korucuları
- Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri,
- Şampiyon sporcular,
- Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve hayatını kaybedenlerin hak sahipleri