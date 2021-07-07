Ekonomi Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakanlık Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için tarih verdi
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakanlık Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için tarih verdi

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakanlık Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için tarih verdi

Ekonomi

Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Bakanlık Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri için tarih verdi

Emekli bayram ikramiyelerinin ne zaman yatacağına ilişkin aramalar, bayramın yaklaşmasıyla daha sık aranıyordu. Müjdeli haber, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi. İşte Kurban Bayramı ikramiyelerinin yatacağı o tarihler…

07 Temmuz 2021, Çarşamba 10:27 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL bayram ikramiyeleri için geri sayım devam ediyor. Bayrama iki haftadan az süre kala yaklaşık 12 milyon emeklinin faydalanacağı Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağına ilişkin haber, Bakan Vedat Bilgin’den geldi ve beklenen tarihleri açıkladı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin yaptığı açıklamasında 1100 TL bayram ikramiyelerinin 13-15 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatacağını söyledi.

ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin, Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte, zamlı emekli aylıklarının da ödeneceğini aktardı. Buna göre,

SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında,

Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatacak.

Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkı, Ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 15 Temmuz’da birlikte ödenecek.

Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

SSK emeklilerinin zamlı Temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü ise şu şekilde:

  • 17, 18, 19, 20, 21 Temmuz 2021 olanların 13 Temmuz 2021
  • 22, 23, 24, 25, 26 Temmuz 2021 olanların 14 Temmuz 2021

 

 

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Afganistan’ın Maocu Dışişleri Bakanı arkadaşım: Başka yere benzemez Afganistan bir gayya kuyusudur
Oral Çalışlar
Ekrem Sarısu
Görevinizden ayrılıp yaşın dolmasını çalışmadan bekleyebilirsiniz
Ekrem Sarısu
Hakan Çelik
2022’de en iddialı ülke Türkiye olacak
Hakan Çelik
Erkut Can
Ulusal nefret
Erkut Can
Murat Gülderen
Ünlülerin 'Cep'le imtihanı
Murat Gülderen
Bilal Emin Turan
Aşırı sıcakta gıdalara dikkat!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Girişim hayaline para
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeniyor! Tarih belli oldu