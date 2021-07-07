Kurban Bayramı öncesinde 1100 TL bayram ikramiyeleri için geri sayım devam ediyor. Bayrama iki haftadan az süre kala yaklaşık 12 milyon emeklinin faydalanacağı Kurban Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağına ilişkin haber, Bakan Vedat Bilgin’den geldi ve beklenen tarihleri açıkladı…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin yaptığı açıklamasında 1100 TL bayram ikramiyelerinin 13-15 Temmuz tarihleri arasında hesaplara yatacağını söyledi.

ZAMLI EMEKLİ AYLIKLARI NE ZAMAN YATACAK?

Bakan Bilgin, Kurban Bayramı ikramiyeleri ile birlikte, zamlı emekli aylıklarının da ödeneceğini aktardı. Buna göre,

SSK emeklileri için 13-14 Temmuz tarihleri arasında,

Bağ-Kur emeklileri için de 16 Temmuz’da hesaplara yatacak.

Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşların ise Temmuz ayı farkı, Ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ise 15 Temmuz’da birlikte ödenecek.

Bakan Bilgin, “Ülke ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunan, üreten ve alın teri döken her bir emeklinin bayram ikramiyesinin hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizin ve ailelerinin bayramlarını şimdiden tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

SSK emeklilerinin zamlı Temmuz aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleri ödeme günü ise şu şekilde: