Kurban Bayramı 11 Ağustos'ta kutlanacak. Milyonlarca Müslüman bayramı dört gözle beklerken emeliliker de farklı bir heyecan yaşıyor. 2 yıldır süren emekli bayram ikramiyeleri için yaklaşık 12 buçuk milyon vatandaş sabırsız bekleyiş içerisinde... Şimdi en çok yöneltilen soru "Emekli Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?" şeklinde...

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi için hükümetten henüz bir açıklama yok. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeleri bayrama 4 gün kala yatmaya başlamıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 7 Ağustos'ta yatması bekleniyor. Maaşların da bayramdan önce yatacağı tahmin ediliyor.

Emekliye kira yardımı masada

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü.

TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu:

● Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması.

● Enflasyon nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı.

● Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranı sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmeli.

● Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bin liralık bayram ikramiyeleri yıllık TÜFE oranında artırılmalı.