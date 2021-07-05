Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısından sonra milyonları ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Yılda iki defa ödenen 1100 TL emekli bayram ikramiyelerinden ikicisi Kurban Bayramı’nda ödenecek. Bayrama kısa süre kala aylık ve ikramiye bekleyen emeklilere müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi..

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamasında emeklilere bayram öncesinde müjde verdi. Temmuz ayı emekli aylıklarıyla bayram ikramiyelerinin Kurban Bayramı öncesinde ödeneceğini belirten Erdoğan, Ocak-temmuz dönemi TÜFE oranını dikkate alarak yüzde 8,45 oranında artış yapılacağını kaydetti.

EMEKLİ AYLIKLARI NE KADAR?

Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yılın ilk yarısındaki enflasyon da belli oldu. Memur ve emekli maaşlarına yılın ikinci yarısı için yüzde 3+enflasyon farkı oranında zam yapılması kararına imza atılmıştı. TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine Haziran ayında enflasyon oranları yüzde 1,94 oranında arttı. Yıllık enflasyon ise yüzde 17,53 olarak belirlendi. Bu rakamların ardından ile emekli aylıklarına yapılacak zam da belli oldu.

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