Emekli bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı mı? Maaşlar ne zaman ödenecek?
Ramazan Bayramı'na bugün tam olarak bir hafta kaldı. Milyonlarca emeklinin gündeminde ise bayram ikramiyesi yer alıyor. Dün konuyla ilgili müjdeli bir haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerle ilgili açıklama yaptı. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?
Emekliler için bu bayram çifte sevinç anlamına geliyor. Yaklaşık 12 milyon emekli hem Ramazan Bayramı coşkusu hem de bayram ikramiyesi coşkusu yaşayacak. Daha düne kadar bayram ikramiyesi konusunda detaylı bilgi paylaşılmamıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bayram ikramiyelerinin ve maaşların ne zaman yatacağı hakkında bilgi verdi.
BAYRAM İKRAMİYELERİ VE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs tarihinde hesaplarda olacağını duyurdu. Maaşların ise 3 Haziran'da yatırılacağını belirtti.