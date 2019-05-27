Emekli bayram ikramiyeleri ödenmeye başladı mı? Maaşlar ne zaman ödenecek? Ramazan Bayramı'na bugün tam olarak bir hafta kaldı. Milyonlarca emeklinin gündeminde ise bayram ikramiyesi yer alıyor. Dün konuyla ilgili müjdeli bir haber geldi. Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ödemelerle ilgili açıklama yaptı. Peki, Emekli bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?