Bayram öncesi emeklileri desteklemek amacıyla verilen emekli bayram ikramiyesi internette merak ediliyor. Sıklıkla Emekli bayram ikramiyeleri yattı mı? Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emekli ikramiyeleri ne zaman verilecek? 'Kim ne kadar emekli ikramiyesi alacak?' soruları aratılıyor. İşte emekli bayram ikramiyeleri ile ilgili detaylar…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli ikramiyelerinin 8-9 Ağustos’ta hesapta olacağını twitter hesabından açıklamıştı. SSK emeklileri emekli bayram ikramiyelerini dün aldı. Bayram ikramiyelerinin ikinci yarısı Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara bugün ödendi.

İkramiye ödemesinden 12 milyon 142 bin emekli ve hak sahibi faydalanıyor. Yapılan ödemelerle birlikte 12 milyonu aşkın emekliye 10 milyar 800 milyon lira ikramiye ödemesi yapılmış oldu.

KİM NE KADAR EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ALIYOR?

Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre değişiklik gösteriyor. Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara asgari 500 lira, çalışmayıp dul aylığı alanlara ise 750 lira ödeme yapılacak. Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira olacak.