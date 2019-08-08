12 milyonu aşkın emeklinin gözü Kurban Bayramı emekli ikramiyeleri ödemelerinde. Bayram öncesi emekliye rahat bir nefes aldıracak bayram ikramiyelerinin ödenip ödenmediği internette merak edilen konular arasında geliyor. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman yatacak? Emekli ikramiyeleri yattı mı? Kim ne kadar emekli ikramiyesi alacak? İşte emeklinin bayram ikramiyesi ödeme tarihleri ve tutarları...

SSK emeklilerine bugün, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerine ise yarın ödeme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli ikramiyelerinin bugün hesapta olacağını dün twitter hesabından açıklamıştı.

İkramiye ödemesinden 12 milyon 142 bin emekli ve hak sahibi faydalanabiliyor. 12 milyonu aşkın emekliye 10 milyar 800 milyon lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Emekli aylığı alanların hesaplarına biner lira ikramiye yatırılacak. Dul ve yetim aylığı alanlar için ise ikramiye tutarı ölüm aylığı hissesine göre değişiklik gösteriyor.

Eşinden dul aylığı alıp çalışanlara asgari 500 lira, çalışmayıp dul aylığı alanlara ise 750 lira ödeme yapılacak.

Yetim aylığı alan kız çocuklarına ödenen ikramiyelerde alt limit 250 lira olacak.