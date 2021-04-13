Ekonomi Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Ekonomi

Emekli bayram ikramiyelerine zam geliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Bugün toplanacak ve önemli kararların çıkacağı Bakanlar Kurulu sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emeklilere verilecek olan bayram ikramiyesine ilişkin zammı açıklayacak

13 Nisan 2021, Salı 08:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın emekli bayram ikramiyelerinin enflasyon oranında artırılacağı müjdesinin ardından gözler kabine toplantısına çevrildi. Emekli, dul, yetim aylığı alan vatandaşların yararlandığı ikramiyeler ilk defa enflasyon oranında zamlı ödenecek. Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün gerçekleştirilecek kabine toplantısında miktarın ne kadar olacağı netleşecek.

83 İLA 162 TL ARASINDA BİR ARTIŞ KONUŞULUYOR

Sabah Gazetesi'nin haberine göre, eğer son açıklanan yüzde 16.19 yıllık enflasyon baz alınırsa ikramiye 162 lira artışla bin 162 liraya yükselecek. Yüzde 8.36 olan Temmuz-Aralık 2020 enflasyonu dikkate alındığında ise ikramiye bin 83 lira olacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı emekli ikramiyelerine ilişkin bütçe olanakları çerçevesinde tüm senaryoları dikkate alan kapsamlı bir çalışma yaptı.

İlk olarak 2018 yılında verilmeye başlanan emekli ikramiyesi üç dönemdir bin lira olarak hesaplara yatırılıyor. Bugüne kadar ödenen ikramiye tutarı 64.2 milyar liraya ulaştı. Ramazan Bayramı ikramiyeleri mayısın ilk haftası hesaplara yatırılacak. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 12-16 Temmuz tarihlerinde ödenmesi bekleniyor. Emekliler Temmuz ayında aylıklarını da zamlı alacak. Emekliler her yıl Ocak-Temmuz aylarında son 6 ayın enflasyon rakamlarına göre zam alıyor.

Mayıs ayına kadar emeklilik dilekçesi veren sigortalılar ve memurlar da bayram ikramiyesi alacak. Yeni emeklilere ikramiyeleri ilk maaşlarıyla yatacak.

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65 YAŞ ÜSTÜNE EVİNDE TESLİM

Talep etmeleri durumunda 65 yaş üstü vatandaşlara ikramiyeleri elden teslim edilebilecek. Yine hasta olup da ikramiyesinin evde ödenmesini isteyenlere kolaylık sağlanacak. Emekli veya hak sahiplerinin bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini varisleri alabilecek.

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