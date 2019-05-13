Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Tarih verildi mi?

Emekli bayram ikramiyesi için geri sayım başladı... 4 Haziran Ramazan Bayramı'nın 1. günü... Emekli ikramiyeleri Ramazan Bayramı'ndan önce yatıyor. Bayrama sayılı günler kala yaklaşık 12 milyon seçmenin ağzında "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusu var...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması ile tüm emekliler ek gelire kavuştu. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve 12 milyon emekli ile onların maaşlarını alan dul ve yetimleri sevindiren ikramiye uygulaması, bu yıl Ramazan Bayramı için 27-31 Mayıs, Kurban Bayram ödemesinin de 5-9 Ağustos arasında verilmesi bekleniyor.