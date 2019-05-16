Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Yaklaşık 12 milyon emekli bu soruya cevap aruyor. İnternette aramalar sıklaşmış durumda... Bir önceki bayram ikramiyesi bayrama 5 gün kala yatmaya başlamıştı. Şimdi gözler bu seneki ikramiyelerde...

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması ile tüm emekliler ek gelire kavuştu. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve 12 milyon emekli ile onların maaşlarını alan dul ve yetimleri sevindiren ikramiye uygulaması, bu yıl Ramazan Bayramı için 27-31 Mayıs, Kurban Bayram ödemesinin de 5-9 Ağustos arasında verilmesi bekleniyor.