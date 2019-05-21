Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?

Yurttaşlar Ramazan Bayramı'nı iple çekerken öte yandan yaklaşık 12 milyon emeklinin güz kulağı hükümette... "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek?" sorusu bugünlerde sıklıkla cevap aranan konu durumunda...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması ile tüm emekliler ek gelire kavuştu. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve 12 milyon emekli ile onların maaşlarını alan dul ve yetimleri sevindiren ikramiye uygulaması, bu yıl Ramazan Bayramı için 27-31 Mayıs, Kurban Bayram ödemesinin de 5-9 Ağustos arasında verilmesi bekleniyor.