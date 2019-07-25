Kurban Bayramı'nın ilk günü bu yıl 11 Ağustos'a geliyor. Bayrama 17 gün kalırken Müslüman vatandaşlar heyecanlı... Öte yandan emeklileri de bayram ikramiyesi heyecanı sarmış durumda... Yaklaşık 12 buçuk milyon emekli "Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Maaşlar bayramdan önce mi yatacak?" sorularına cevap arıyor.

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi için hükümetten henüz bir açıklama yok. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeleri bayrama 4 gün kala yatmaya başlamıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 7 Ağustos'ta yatması bekleniyor. Maaşların da bayramdan önce yatacağı tahmin ediliyor.

Emekliye kira yardımı masada

Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen 108 şube başkanının katılımıyla toplanan Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, emeklileri yakından ilgilendiren konuları görüştü.

TÜED Başkanlar Kurulu, şu taleplerde bulundu:

● Emeklinin gelirinin yaklaşık 600 lirası kira ve ısınmaya gitmekte. Hükümetten talebimiz, kışın zorlu koşullarında emeklilere 'kira ve yakacak yardımı' yapılması.

● Enflasyon nedeniyle oluşan kaybın telafisi için seyyanen zam yapılmalı, emekli refahtan pay almalı.

● Emekli aylıkları hesaplama sistemini belirleyen güncellenme katsayısı ile aylık bağlama oranı sosyal güvenliğin evrensel normuna göre yeniden belirlenmeli.

● Dini bayramlar öncesinde emeklilere ödenen bin liralık bayram ikramiyeleri yıllık TÜFE oranında artırılmalı.