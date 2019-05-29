Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Maaşlar ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gündeminde bayram ikramiyesi var. Bayrama 5 gün gibi kısa bir süre kaldı. İkramiyelerin yatacağı tarih merakla araştırılıyor. İşte o tarih...

BAYRAM İKRAMİYELERİ VE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs tarihinde hesaplarda olacağını duyurdu. Maaşların ise 3 Haziran'da yatırılacağını belirtti.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurum tarafından emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.