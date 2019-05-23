Yaklaşık 12 milyon emekli vatandaşın gündeminde şu sıralar bayram ikramiyesi yer alıyor. 2017'den bu yana verilen bu ikramiye için heyecanla bekleyiş sürüyor. Emekliler net tarih konusunda herhangi bir açıklama olup olmadığını sorguluyor. İşte detaylar...

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması ile tüm emekliler ek gelire kavuştu. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve 12 milyon emekli ile onların maaşlarını alan dul ve yetimleri sevindiren ikramiye uygulaması, bu yıl Ramazan Bayramı için 27-31 Mayıs, Kurban Bayram ödemesinin de 5-9 Ağustos arasında verilmesi bekleniyor.