Yaklaşık 12 milyon emekli bayram ikramiyesi için heyecanla bekliyor. Yarından sonra Ramazan Bayramı tatiline girilecek. Bu nedenle emekliler tatil öncesi bayram ikramiyesinin ne zaman yatacağını araştırıyor. İşte bayram ikramiyesinin yatacağı tarih...

BAYRAM İKRAMİYELERİ VE MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1000 TL'lik emekli bayram ikramiyelerinin 31 Mayıs tarihinde hesaplarda olacağını duyurdu. Maaşların ise 3 Haziran'da yatırılacağını belirtti.

BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE ÖDENİR?

Ödemenin yapılacağı tarihte Kurum tarafından emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenir. Ayrıca Kurumdan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine bayram ikramiyesi ödenir.