Emekli bayram ikramiyesi yattı mı? Ne zaman yatacak?

Ramazan Bayramı yaklaşıyor. Bayramdan önce milyonlarca emekliyi ilgilendiren ikramiye söz konusu... 2017'den bu yana dini bayramlarda yatırılan ikramiyeler için nefesler tutuldu. Peki, ikramiyeler ne zaman yatar?

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN VERİLECEK?

2018 yılında başlayan emekli ikramiyesi uygulaması ile tüm emekliler ek gelire kavuştu. Geçtiğimiz yıl başlatılan ve 12 milyon emekli ile onların maaşlarını alan dul ve yetimleri sevindiren ikramiye uygulaması, bu yıl Ramazan Bayramı için 27-31 Mayıs, Kurban Bayram ödemesinin de 5-9 Ağustos arasında verilmesi bekleniyor.