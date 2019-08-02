Emekliye ödenen bayram ikramiyelerinin yatırılacağı tarih açıklandı. Emeklilerin refah düzeyini yükseltmek amacıyla verilen bayram ikramiyesi bayram öncesi yatırılacak. Peki, Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek? İşte Emekli Kurban Bayramı ikramiyelerinin tarihi…

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, emeklilere bayram ikramiyelerinin 8 ve 9 Ağustos'ta ödeneceğini bildirdi. Kurban Bayramı için emekli ve hak sahiplerine yaklaşık 12 milyar lira bayram ikramiyesi ödenecek.

Emeklilerin refah düzeyini yükseltmek için tüm imkanları sunan hükümet geçen yıl 20.7 milyar lira bayram ikramiyesi, 4.2 milyar lira promosyon ödedi. Emeklilere dördüncü bayram ikramiyesi ödemelerine ilişkin hazırlıklar tamamlandı. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Emeklilere bayram ikramiyelerinin 8 ve 9 Ağustos'ta ödenecek.

Bu tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da ikramiye alabilecek. Eşi veya anne-babasından aylık alan kişilerin ikramiyesi, 2 dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Örneğin; dul eş hem babasından hem kocasından aylık alıyorsa ve kocasından dolayı aldığı ölüm aylığının oranı yüzde 50, babasından dolayı aldığı ölüm aylığı oranı yüzde 25 ise ikramiyesi 500 lira olacak.

HİSSE ORANINDA ÖDEME

Yılda 2 kez biner lira bayram ikramiyesini emekliler ve maluller tam olarak alıyor. Eğer emekli vefat etmişse, ikramiyeden hak sahibi eş ve çocukları da yararlanıyor. Bu kişiler ikramiyelerden hisseleri oranında alıyor. Bayram ikramiyesi için her hangi bir başvuruya ihtiyaç bulunmuyor.