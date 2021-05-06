Ekonomi Emekli ikramiyelerinde son dakika! Bakan Bilgin açıkladı

Emekli ikramiyelerinde son dakika! Bakan Bilgin açıkladı

Ekonomi

Emekli ikramiyelerinde son dakika! Bakan Bilgin açıkladı

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren emekli ikramiyelerinde son dakika gelişmesi... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin “Emeklilerimize Ramazan bayramı ikramiyeleri bugün itibarıyla ödenmeye başladı" açıklamasını yaptı. Böylelikle ikramiye almayı bekleyen milyonlarca emeklinin beklediği gün de gelmiş oldu.

06 Mayıs 2021, Perşembe 09:08 Son Güncelleme:
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 12,7 milyon emekliye Ramazan Bayramı ikramiyelerinin 6-7 Mayıs’ta ödeneceğini açıklamıştı. Bakan Bilgin, ödenecek ikramiye miktarının ise 12,3 milyar lira olduğunu belirtti.

İKRAMİYE ÖDEMELERİ BUGÜN BAŞLADI

Geçtiğimiz haftalarda yapılan yasal düzenleme ile emekli bayram ikramiyesi 1.100 TL'ye yükseltilmişti. Bu kapsamda 2021 yılı Ramazan Bayramı ikramiyesi ödemeleri bugün başladı.

Bakan Bilgin, SSK emeklilerinin 6 Mayıs’ta, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur emeklilerinin ise 7 Mayıs’ta bayram ikramiyesi alabileceklerini duyurdu.  

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan Bakan Bilgin, “Emek de emeklilerimiz de başımızın tacı. Emeklilerimizin 7 gün 24 saat hizmetindeyiz. Türkiye’mizin kalkınması için alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Aileleri ile birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini temenni ediyorum.” dedi.

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