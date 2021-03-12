Ekonomi Emekli ikramiyesi için 61 yaşını bekleyeceksiniz

Emekli ikramiyesi için 61 yaşını bekleyeceksiniz

Ekonomi

Emekli ikramiyesi için 61 yaşını bekleyeceksiniz

Emeklilik için askerlik süresini borçlanmanın faydası olur mu? Emeklilik koşulları neler?

12 Mart 2021, Cuma 13:39 Son Güncelleme:
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Soru: 3 Mayıs 1969 doğumluyum. Aralık 1994- Ağustos 1995 arası 8 ay kısa dönem askerlik yaptım. 12 Aralık 1996 tarihinde öğretmen olarak memuriyete başladım. 15 Ocak 2020 tarihi itibarıyla, 1 yılı aşkın hapis cezası almam nedeniyle görevden çıkartıldım.

23 yılı aşkın görev sürem var. Askerliği borçlanmamın bana bir faydası olur mu (emekli yaşı, ikramiye ve maaşıma)? Emeklilik koşullarım nelerdir? 12 Aralık 2021 tarihinde 25 yıl dolmuş oluyor. Bu tarihin öncesinde hiçbir yerde başka sigortam yok. 12 Aralık 2021’den sonra sigortalı bir işte çalışırsam, bana zararı olur mu? l Mustafa IŞIK

Cevap: Emekli Sandığı’nda emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Fiili hizmet sürenizi 25 yıla tamamlamanız şartıyla, 56 yaşınızı dolduracağınız 3 Mayıs 2025 tarihinde Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz.

Askerlik sürenizi borçlanmanız, emekli olma şartlarınızı değiştirmez, sadece hizmet sürenizi 8 ay artırır. Fakat askerlik sürenizi borçlanmak için ya fiilen memur olarak çalışıyor olmanız ya da SSK’lı veya Bağkur sigortalısı olarak çalışıyor olmanız veya isteğe bağlı sigortalı olmanız gerekiyor. Bundan sonra isteğe bağlı sigortalı olarak veya sigortalı çalışarak SSK’ya prim ödeyerek hizmet sürenizi 25 yıla tamamlayıp 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte hizmet birleştirmesi ile Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz.

Ancak hizmet birleştirmesi ile emekli olduğunuz zaman memuriyetten çıkarılma sebebiniz kıdem tazminatı ödenmeyecek durumlar arasında ise emekli ikramiyeniz verilmeyecektir. 15 tam yıldan fazla hizmet süreniz olduğundan, bundan sonra herhangi bir sigortalılık statüsünden prim ödemez, askerliğinizi de borçlanmazsanız, 61 yaşınızı dolduracağınız 3 Mayıs 2030’da Emekli Sandığı’ndan emekli olabilirsiniz. Emekli Sandığı’ndan hizmet birleştirmesi yapmadan emekli olacağınızdan bu seçenekte ikramiyeniz ödenecektir.

Ekrem Sarısu


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