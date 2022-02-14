Emekli ikramiyesi ne zaman ödenir? Bütün memurları ilgilendiriyor

Memurları yakından ilgilendiren haber... Memuriyetten önce SSK prim ödemesi yapmış olanlar dikkat! Posta Gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, memuriyetten önce sigortalı çalışanlarla ilgili çok önemli ayrıntıyı bugünkü köşesinde paylaştı.

İşte yazıdaki o kısım:

İKRAMİYE NE ZAMAN ÖDENİR?

Soru: 20 Temmuz 1969 doğumluyum. İlk SSK’lı işe giriş tarihim 21 Ağustos 1991 olup 1891 gün prim ödemem var. Sigorta başlangıç tarihinden önce 18 ay askerlik yaptım. 12 Ekim 2004’te Emekli Sandığı’na tabi oldum.

1) Ne zaman emekli olabilirim?

2) Askerlik borçlanmasının faydası olur mu?

3) Tazminat için Emekli Sandığı 25 yıl hizmet süresi mi ister?

4) Hizmet birleştirmek zorunlu mudur ve siz tavsiye eder misiniz? Abdurrahman KOÇAK/ KONYA

Cevap:

1) Sizin gibi memuriyetten önce SSK prim ödemesi olanların emekli olma şartları 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla ödedikleri prim gün sayısına göre belirleniyor. Bu tarihteki prim ödemeniz belli olmadığından emekli olacağınız yaş haddini hesaplamak mümkün değil. Ancak memur olduğunuz tarihten geriye doğru kesintisiz prim ödediğinizi varsayarsak, emekli olmak için 25 tam yıl fiili hizmet süresi ve 58 yaş şartlarına tabisiniz. 11 Temmuz 2024’e kadar çalışarak toplam hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız koşuluyla, 58 yaşınızı dolduracağınız 20 Temmuz 2027’de emekli olabilirsiniz. 23 Mayıs 2002’deki prim ödeme gün sayınızı bildirmeniz halinde sorunuza daha net cevap verebiliriz.

2) Askerlik sürenizin 8 ayını borçlanmanız halinde emekli olacağınız yaş 58’den 57’ye düşer. Bu durumda 11 Kasım 2023’e kadar çalışarak hizmet sürenizi 25 tam yıla tamamlamanız şartıyla, 57 yaşınızı dolduracağınız 20 Temmuz 2026’da emekli olabilirsiniz.

3) Emekli ikramiyesi emekli aylığı bağlandığında ödenir. Daha önce emekli ikramiyesi ödenmez.

4) Hizmetlerin birleştirilmesi zorunludur.



