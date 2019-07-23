Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?
Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Dünyanın birçok ülkesine dağılmış milyonlar Müslüman bu hayırlı ibadeti yerine getirmek için can atarken Türkiye'de yaşayan emekli vatandaşımız da aynı zamanda bayram ikramiyesini bekliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar?
Yaklaşık 12 buçuk milyon emekli vatandaşı hem Kurban Bayramı heyecanı hem de emekli bayram ikramiyesi heyecanı sarmış durumda... Bayrama 19 gün kala "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusu gitgide sıklaşıyor. İşte konu hakkındaki ayrıntılar...
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?
Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi için hükümetten henüz bir açıklama yok. Ramazan Bayramı'nda ikramiyeleri bayrama 4 gün kala yatmaya başlamıştı. Kurban Bayramı ikramiyelerinin 7 Ağustos'ta yatması bekleniyor.