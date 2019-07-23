Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Kurban Bayramı için geri sayım başladı. Dünyanın birçok ülkesine dağılmış milyonlar Müslüman bu hayırlı ibadeti yerine getirmek için can atarken Türkiye'de yaşayan emekli vatandaşımız da aynı zamanda bayram ikramiyesini bekliyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatar?