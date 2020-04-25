Emekli kaptan pilot virüs kurbanı oldu

Türkiye Hava Yolu Pilotları Derneği kurucularından olan emekli kaptan pilot Feyzi Altınbulak, corona virüs nedeniyle tedavi gördüğünü hastanede hayatını kaybetti.

Bir süre önce corona virüse yakalanan ve yoğun bakımda tedavi gören TALPA'nın kurucularından emekli kaptan pilot Feyzi Altınbulak için donör bulunmuş ve plazma nakli yapılmıştı. Tedavi gördüğü hastanede aniden fenalaşan emekli kaptan pilot corona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Havacılık camiasında daha önce Emekli Kaptan Pilot Özden Türkön, Kaptan Pilot Mehmet Ali Kırıç ve Kaptan Pilot Serdar Gündoğdu da corona virüs nedeniyle hayatını kaybetmişti.

DHA





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