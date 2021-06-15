Emekli sandığı emekli maaşlarına altı ayda bir zam yapılıyor. Bu dönem yapılan toplu sözleşmelerin sonucunda yılın ilk 6 ayı için memur ve memur emeklilerine yüzde 3 oranında zam yapılmıştı. Yılın ikinci 6. ayında emekli sandığı emekli maaşına ne kadar zam geleceği de merak konusu oldu….

EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM GELECEK?

TÜİK Temmuz ayının başında Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklayacak. Böylelikle yılın ilk 6 ayındaki enflasyon oranları da belli olacak. Elde edilen bu rakamlar da emekli sandığına bağlı emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranını belirleyecek.

Yapılan görüşmeler sonucunda memur ve memur emeklisi ve maaşlarına bu dönem yılın ilk 6 ayı için yüzde 3 oranında zam verilmişti. Haziran ayında enflasyonun yüzde 1 oranında artması halinde 6 aylık enflasyon yüzde 7,45'e yükselecek ve memur ve emeklilerin enflasyon farkı alacağı yüzde 4,45'e çıkacak.

Temmuz ayında memura yalnızca yüzde 3 oranında 6 aylık zam yapılacağı için farkla birlikte toplam zam yüzde 7,45'te kalacak.

Örnek vermek gerekirse, yılbaşında en düşük memur maaşı zamlarla birlikte 4 bin 98 TL olmuştu. Mayıs ayı sonunda reel maaşı 246 TL kayıpla 3 bin 852 TL’ye düştü. Temmuz ayı zammıyla da en düşük memur maaşı fazla 4 bin 3 TL olacak.

En düşük memur emeklisi 5 ay sonunda 2 bin 920 liralık maaşından 175 TL kaybetti. Temmuzda enflasyon farkıyla birlikte yüzde 7,5 zam alması beklenen en düşük emekli maaşı yaklaşık 3 bin 137 TL’yi bulacak.

ENFLASYONA GÖRE EMEKLİ SANDIĞI EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA!

Esnaf, işçi ve çiftçi emeklilerin maaşlarına 6 ayda bir, geçmiş 6 aylık enflasyon oranına göre zam yapılıyor. Emeklilerin maaşlarına ocak ayında geçmiş enflasyon farkı yansıtıldı fakat ilk 6 ay için reel zam yapılmadı. Ocak ayında bin 500 TL olan en düşük işçi emeklisinin temmuz ayında 6 aylık enflasyonun yüzde 7,5 olması durumudna aylığı bin 612 TL’de kalacak.

Diğer yandan bu hesaplamalar şu an için öngörülen rakamlar üzerinden yapılmaktadır. Net rakamların hesaplanabilmesi için Temmuz ayında açıklanacak olan Haziran ayı enflasyon rakamlarını beklemek gerekiyor.