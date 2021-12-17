Emekli maaş zammı, her yıl ocak ve temmuz aylarında gerçekleşiyor. Aralık ayının sonlarına gelindikçe SSK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar aylık alacağına ilişkin araştırmalarını yoğunlaştırıyor. 2022 asgari ücret zammı 16 Aralık Perşembe günü açıklandı. Şimdi gözler, emekli maaş zammına çevrildi…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Emekli maaş zammının açıklanabilmesi için öncelikle 2021 yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanması gerekiyor. Bunun için ise aralık ayı enflasyonunun belirlenmesi gerekli. Zira 2021 Temmuz-Aralık aylarının enflasyon rakamları memur ve emekli maaş zammında başat rol oynayacak.

Türkiye İstatistik Kurumu her ayın ilk günlerinde bir önceki ayın enflasyon rakamlarını kamuoyu ile paylaşıyor. TÜİK’in paylaştığı verilere göre enflasyon

Temmuz ayında yüzde 1,80,

Ağustos ayında yüzde 1,12,

Eylül ayında yüzde 1,25,

Ekim ayında yüzde 2,39,

Kasım ayında ise yüzde 3,51 olarak tespit edildi. Böylelikle Son 5 ayın enflasyonu yüzde 10,46’ya ulaştı. Bununla birlikte Merkez Bankası beklenti anketinin sonucuna göre aralık ayı enflasyonu yüzde 3,37 seviyelerinde bekleniyor.

Tüm bu rakamlar göz önüne alındığında ise Temmuz Aralık arası 6 aylık dönemin enflasyonunun yüzde 13,70 ila 16,00 arasında gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİSİ NE KADAR AYLIK ALACAK?

Geçtiğimiz sene en düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı 1.500 TL’ye sabitlenmişti. 2021’de bu taban tutarın 2 bin TL’ye yükseltilmesi üzerinde çalışmalar yapılıyor. Memurlara yapılması planlanan ek zammın emekli aylıklarına da yapılması planlanıyor.

Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de geçtiğimiz günlerde “Emeklilerin gelirlerinin düzeltilmesiyle ilgili çalışmamız var. Bu çalışmayı çok kapsamlı bir şekilde yürütüyoruz” ifadelerini kullandı…



