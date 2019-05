Son dönemlerde binlerce emeklinin maaşı kesilerek iptal ediliyor. Çalışma günleri siliniyor ve yıllardır aldıkları toplamda 100 bin liraları bulan emekli aylıklarının yasal faiziyle iadesi isteniyor. Peki, Emekli maaşı neden kesilir? İşte Tüketici Başvuru Merkezi (TBM)’nin yaptığı kritik uyarı!

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman, son dönemlerde binlerce emeklinin maaşının kesilerek iptal edildiğini, çalışma günlerinin silindiğini ve yıllardır aldıkları toplamda 100 bin liraları bulan emekli aylıklarının yasal faiziyle iadesinin istendiğine dikkat çekti.

Duman, "Son dönemde birçok emeklinin hizmetleri incelemeye alındı. Sigorta prim ücretleri ödenmiş olsa dahi, ’fiili olarak çalışmadığı tespit edilen emeklilerin’ öncelikle çalışmadığı halde ödenen hizmet süreleri iptal edildi. Böylelikle geriye kalan süre emekli olmaya yetersiz geldiğinden maaşları durduruldu. İptal edilen günler sebebiyle yıllardır alınmış olan emekli aylığı yersiz ödeme durumuna düştüğünden, bugüne kadar aldıkları tüm aylıkların toplam tutarını yasal faiziyle birlikte ödemek zorunda kaldılar" dedi.

"3,600 GÜN 2,520 GÜNE DÜŞÜYOR, MAAŞ KESİLİYOR"

Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) Sosyal Güvenlik Komisyonu Başkanı Ali Duman şu bilgileri verdi:

"Örneğin; emekli olabilmek için yaşını doldurduğu halde çalışma günü eksiği nedeniyle üç yıl boyunca, iş yeri sahibi bir tanıdığının yanında çalışmadığı halde sigorta primini ödemiş ve 2014 yılında 3,600 gün ile emekli olmuşsa ve 2019 yılında yapılan incelemeler neticesinde sigorta primi bedeli düzenli olarak ödenmiş olsa dahi kişinin aktif çalışmadığı tespit edilmişse, öncelikle; çalışmadığı halde üç yıl boyunca ödediği 1,080 gün hizmeti iptal ediliyor ve ödenen prim tutarları hazineye aktarılıyor ve geriye kalan süre 3,600 eksi 1,080 gün, yani 2,520 gün emekli olmaya yetmediği için maaşı kesiliyor.

"100 BİN LİRADAN FAZLA BORÇ ÖDEMEK ZORUNDA KALIYOR"

"Yıllarca 2,520 gün hizmet ile emekli aylığı aldığı belirtilerek 2014 yılında emekli olduğu için 2019 yılına kadar almış olduğu beş yıllık maaşı yasal faiziyle geri isteniyor.

"Ülkemiz koşullarında en düşük emekli aylığı 1,000 lira olsa da ortalama aylık 2,000 lira seviyesindedir.

"Ortalama 2,000 lira aylık almış emekli için beş yılda 100 bin liradan fazla borçla yüzleşerek ödemek zorunda kalıyor.

"Ayrıca yeniden emekli olabilmek için silinmiş olan üç yılı sigortalı çalışarak tamamlamak zorunda kaldıklarından, emeklilik haklarında toplamda sekiz yıllık büyük kayıplar yaşanmaktadır."

BAĞKURLULAR’IN SSK’YA PRİM ÖDEYEREK EMEKLİ OLMASI

Duman, özellikle, "2011 yılında gelen yasa nedeniyle birçok iş yeri sahibi Bağkurlu’nun daha erken emekli olabilmek için 42 ay boyunca çalışmadıkları halde SSK´ya prim ödeyerek 2014 yılından itibaren emekli oldukları ilgili kurum ve kuruluşlarca belirlendiği"ne de dikkat çekti.

Bu şekilde olup da çalışmadıkları halde prim ödeyerek emekli olanların da tespit edildiğini vurgulayan Duman, bu durumda olanların sayılarının gün geçtikçe arttığını, yapılan incelemeler neticesinde daha on binlerce emeklinin aylıklarının her an kesilebileceği uyarısı yaptı.

EMEKLİLERİN HAKLARINI KORUYACAK YASA TEKLİFLERİ

Yaşları ilerlemiş olması sebebiyle çalışma hayatını tamamlamış yalnızca emekli aylığıyla hayata tutunmaya çalışan binlerce emeklinin bu borç yükü nedeniyle çaresiz kaldığı ve aylıkları da kesildiğinden hiçbir şekilde gelirleri olmadığından ciddi bir mağduriyet oluştuğuna dikkat çeken Duman, bu konuda mağduriyet yaşayan tüm emeklilerin yeni düzenlemelerle çözüm beklentisi içinde olduklarını vurguladı.

Duman, sosyal güvenlik açısından özellikle emeklilerin ve çalışanların haklarını iyileştirecek ve koruyacak yasa tekliflerinin yakından izlendiğine dikkat çekti.

