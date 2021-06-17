Ekonomi Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Emekli ve memur maaşına temmuzda zam var
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Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Emekli ve memur maaşına temmuzda zam var

Ekonomi

Emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emeklileri dikkat! Emekli ve memur maaşına temmuzda zam var

Emekli maaşı temmuz zammını milyonlarca emekli bekliyor. Memurun gözü de temmuzda yapılacak maaş zammında. Peki emekli maaşı temmuz zammı ne kadar olacak? Temmuz 2021 emekli zammı ne kadar olacak? SSK, Bağ-Kur emeklileri dikkat! SSK ve Bağ-Kur'lulara temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? İşte emekli maaşı ve memur maaşı temmuz zammı 2021 ile ilgili son dakika detaylar...

17 Haziran 2021, Perşembe 10:02 Son Güncelleme:
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Son dakika haberi...Emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar olacak 2021? Emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar milyonlarca emeklinin takip ettiği konular arasında bulunuyor. Temmuz ayı SSK, Bağkur emekli maaşı zammı kaç TL artacak?

Temmuz zammı için kısa bir süre kaldı. Peki SSK, Bağ-Kur temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur maaşı zammı belli oldu mu?

SKK-BAĞKUR TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2021

Emekli maaşı ve memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Emekli ve memur maaşı zammı enflasyon rakamlarına göre göre belirleniyor. Zamlar için haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Peki temmuz ayı SSK, Bağ-Kur temmuz emekli maaşı zammı ve memur maaşı zammı ne kadar olacak 2021?

 EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs'ta yıllık %16,59 oldu. Emekli ve memur maaşı zammı için haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

EMEKLİLERE BİR ÖNCEKİ 6 AYLIK ENFLASYON ORANI KADAR ZAM 

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısı: 

Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem Ocak'ta hem de Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Önceki gün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı.

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