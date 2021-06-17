Son dakika haberi...Emekli maaşı ve memur maaşı zammı ne kadar olacak 2021? Emekli maaşı zammı ile ilgili detaylar milyonlarca emeklinin takip ettiği konular arasında bulunuyor. Temmuz ayı SSK, Bağkur emekli maaşı zammı kaç TL artacak?

Temmuz zammı için kısa bir süre kaldı. Peki SSK, Bağ-Kur temmuz emekli maaşı zammı ne kadar olacak? Memur maaşı zammı belli oldu mu?

SKK-BAĞKUR TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2021

Emekli maaşı ve memur maaşı zammı son dakika gelişmeleri gündemde yer alıyor. Emekli ve memur maaşı zammı enflasyon rakamlarına göre göre belirleniyor. Zamlar için haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanması bekleniyor. Peki temmuz ayı SSK, Bağ-Kur temmuz emekli maaşı zammı ve memur maaşı zammı ne kadar olacak 2021?

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Mayıs ayı enflasyon rakamları geçtiğimiz günlerde açıklandı. TÜİK açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları Mayıs'ta yıllık %16,59 oldu. Emekli ve memur maaşı zammı için haziran ayı enflasyon rakamları bekleniyor.

EMEKLİLERE BİR ÖNCEKİ 6 AYLIK ENFLASYON ORANI KADAR ZAM

Yeni Asır'dan Faruk Erdem'in yazısı:

Emekliler ve memurlar yılda iki kez zam alıyor. Bu zamlar Ocak ve Temmuz aylarında yapılıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri hem Ocak'ta hem de Temmuz'da bir önceki 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyorlar. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşmede belirlenen zam oranı ile birlikte bu oranı geçen enflasyon farkını maaş zammı olarak alıyor. Önceki gün açıklanan Mayıs ayı enflasyonu ile birlikte Temmuz'da yapılacak zamlarla ilgili önemli bir veri de ortaya çıkmış oldu. Zamların kesinleşmesi için 3 Temmuz'da açıklanacak Haziran enflasyonu kaldı.