Emekli maaşı ve memur maaşına gelecek zam, yılın ilk altı ayına ait enflasyon rakamları ile belli olacak. Mayıs ayı enflasyon rakamları bu ay başında açıklanmıştı. Şimdi gözler, SSK, Bağ-Kur 2021 temmuz emekli maaşına yapılacak zam oranını belirleyecek Haziran ayı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda.

EMEKLİ MAAŞI VE MEMUR MAAŞI ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Emekli ve memurlara sene başında ilk 6 ay için yüzde 3, ikinci 6 ay içinse yüzde 3 + enflasyon farkı kadar zam yapılması üzerine anlaşmaya varılmıştı.

Emekli ve memura Ocak ayında yapılan zammın ardından şimdi Temmuz ayında yapılacak zam oranı merakla bekleniyor. Mayıs ayı enflasyon verileri 3 Haziran tarihinde açıklanmıştı, Haziran ayı enflasyon verilerinin de 3 Temmuz’da açıklanması beklenirken, bu tarihin hafta sonuna denk gelmesi nedeniyle 5 Temmuz Pazartesi günü açıklanması bekleniyor. Emekli ve memur maaşına yapılacak zam oranı da bu tarihten sonra belli olacak.

SSK, BAĞ-KUR 2021 TEMMUZ EMEKLİ MAAŞI ZAMMI AÇIKLANDI MI?

SSK, Bağ-Kur 2021 temmuz emekli maaşı zammı 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından açıklanacak.

EMEKLİ VE MEMURA TEMMUZDA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Emekli ve memur maaşlarına sene başında yapılan toplu sözleşmelerin sonucunda yılın ilk 6 ayı için yüzde 3, ikinci 6 ayı için ise yüzde 3’ün yanı sıra enflasyon farkı oranında zam yapılması kararı çıkmıştı.

Yılın ilk 5 ayında tespit edilen enflasyon oranı 6,39 oldu. Haziran ayında yüzde 0 oranında enflasyon gelse bile şu an için memur ve emekliye yüzde 3+ yüzde 6,39 oranında zam bekleniyor.