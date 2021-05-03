Emekli maaşım düşer mi? Çalışanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın!

‘Emekli maaşı hangi durumlarda düşer?’ Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu kendisine gelen o soruyu bugünkü köşesinde yanıtladı. İşte Sarısu’nun yazısındaki o bölüm:

Soru: 1975 doğumluyum. 1990’da SSK’lı olarak çalışmaya başladım ve 7683 gün prim ödemem var. Primlerim en düşükten ödenmeye devam ediyor. Emekli olacağım yaşı dolduracağım tarihe kadar primlerim en düşükten ödenmeye devam ederse emekli aylığım düşer mi? l OGUZ

İlgili Haberler Emekliye maaş ve ikramiye muafiyeti





Cevap: Primleriniz ilk sigortalı olduğunuz tarihten beri asgari ücret üstünden ödendiğinden, emekli olacağınız tarihe kadar asgari ücret üstünden prim ödeme hak ettiğiniz aylıkta düşmeye yol açmaz. Sigortalı olduktan sonra uzun süre yüksek kazanç üstünden prim ödeyip, emekliliğine birkaç sene kaldığında düşük kazanç veya asgari ücret üstünden prim ödeyenlerin emekli aylığı düşmekte.

Yazının devamı için lütfen tıklayınız…