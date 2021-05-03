Ekonomi Emekli maaşım düşer mi? Çalışanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın!

Emekli maaşım düşer mi? Çalışanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın!

Ekonomi

Emekli maaşım düşer mi? Çalışanlar dikkat! Bunu sakın yapmayın!

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu milyonlarca çalışanın merak ettiği emeklilikle ilgili o soruya yanıt verdi. Emeklilik hakkı kazandığımda maaşım düşer mi? İşte herkesin dikkat etmesi gereken o detay…

03 Mayıs 2021, Pazartesi 07:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Emekli maaşı hangi durumlarda düşer?’ Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu kendisine gelen o soruyu bugünkü köşesinde yanıtladı. İşte Sarısu’nun yazısındaki o bölüm:

Soru: 1975 doğumluyum. 1990’da SSK’lı olarak çalışmaya başladım ve 7683 gün prim ödemem var. Primlerim en düşükten ödenmeye devam ediyor. Emekli olacağım yaşı dolduracağım tarihe kadar primlerim en düşükten ödenmeye devam ederse emekli aylığım düşer mi? l OGUZ

İlgili Haberler
Emekliye maaş ve ikramiye muafiyeti


Cevap: Primleriniz ilk sigortalı olduğunuz tarihten beri asgari ücret üstünden ödendiğinden, emekli olacağınız tarihe kadar asgari ücret üstünden prim ödeme hak ettiğiniz aylıkta düşmeye yol açmaz. Sigortalı olduktan sonra uzun süre yüksek kazanç üstünden prim ödeyip, emekliliğine birkaç sene kaldığında düşük kazanç veya asgari ücret üstünden prim ödeyenlerin emekli aylığı düşmekte.

Yazının devamı için lütfen tıklayınız…

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İhtiyatlı iyimserlik
Hakan Çelik
Ekrem Sarısu
Prim ödemeye devam edersem aylığım düşer mi?
Ekrem Sarısu
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
Oral Çalışlar
‘Dış güçler’
Oral Çalışlar
Bilal Emin Turan
Paylaşarak kazanın!
Bilal Emin Turan
Özlem Denizmen
Nasıl iş bulurum?
Özlem Denizmen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşten atılma sebebi WhatsApp...