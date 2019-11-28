Emekli maaşına haciz gelenler dikkat!

Özellikle son yıllarda emekliliklerin icra ile ilgili kendilerine birçok soru yönelttiğini belirten Çakı, “Bankadan kredi almıştım ödeyemedim haciz gelir mi?’ gibi birçok soru ile karşılaşıyoruz” dedi.

Kısmi izin var ama...

Çakı, şöyle devam etti: “İcra müdürlükleri kendilerine yapılan başvurunun yani alacaklıların talebi üzerine emekli maaşı alan borçluların maaşlarından kesinti yapıyor. Emekli maaşından yapılan bu kesintisi, alınan maaşın en fazla yüzde 25’i kadar yapılabiliyor. İcra ve İflas Kanunu emekli maaşlarına kısmi olarak hacze karar vermiştir” dedi.

İcra müdürlüklerine şikayet edebilirsiniz

Emekli maaşınıza haciz geldiği takdirde, kanuna aykırı olarak haciz kesintisi yapıldığını ve bu kesintinin sonlandırılmasının mümkün olduğunu belirten Caner Çakı, “Haciz kesintisi koyan ‘icra müdürlüğüne’ başvurarak, 5510 sayılı kanunun uygulanmasını talep edin. Büyük ihtimalle talebiniz cevap bulacaktır. Bulmadığı takdirde ise ‘icra tetkik merciine’ başvurarak, haczi yasak olan maaşınızın kesintiye uğradığını şikayet edebilirsiniz. ‘İcra tetkik hakimi’ sizin şikayetinizi inceleyecek ve maaşınızdaki haczin kaldırılması kararını verecektir” açıklamasını yaptı.

5510 sayılı yasa yasaklıyor

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre ise durumun farklı olduğuna dikkat çeken Caner Çakı, “Sosyal güvenlik hukuku, sigortalılar ve hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerinin haczedilmesini yasaklamıştır. Kanun sadece bununla kalmayarak sigortalıların ve onların geride kalan eş, çocuk, ana ve baba gibi hak sahiplerinin gelir, aylık ve ödeneklerini koruma altına almıştır. Haczi yasaklanan gelir, aylık ve ödeneklerin haczedilmesine ilişkin taleplerin, icra müdürü tarafından reddedilmesi gerekmektedir. Bunun tek istisnası ise borçlunun “Ben bu borcu ödemek istiyorum maaşımdan kesilebilir” demesidir” ifadelerini kullandı.