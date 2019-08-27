Çalışanların en çok merak ettiği iki konu var. Birincisi; ne zaman emekli olacakları, ikincisi ise ne kadar emekli maaşı alacakları. Birincisini sizin işe giriş tarihiniz ve yaşınız belirliyor. İkincisini belirlemek ise sizin elinizde. Emekli maaşını çalışırken yükseltebilirsiniz. Burada püf noktalarına dikkat etmek lazım. En önemli parametre, sizin brüt maaşınız. Bu maaş eğer 4 bin lira ve üzerindeyse ileride maaşınız artacak. Asgari ücret ise azalacak. Gelin emekli maaşını artıracak 8 adımı birlikte inceleyelim.

BUNLARA DİKKAT EDİN

Emekli aylığınızı son 1-2 yılda aldığınız maaşlar değil, tüm çalışmalarınız belirliyor. Planlamaya erken başlamakta fayda var.

Maaşı belirleyen en önemli etken, aldığınız brüt ücret. Hem yaş bekleyenler hem de prim dolduranlar gerçek ücretlerinin bordroya yansımasını sağlamalı.

Eğer borçlanma yapıyor ya da isteğe bağlı ödüyorsanız, ödeyebildiğiniz kadar yüksek miktarlarda ödemeniz maaşınızı artıracaktır.

Brüt maaşı sadece aldığınız ücret belirlemiyor. Size nakit olarak düzenli ödenen tüm ücretler buna ilave ediliyor. Bordronuza bunların da eklenmesini sağlayın.

Emekli olurken doldurduğunuz formda eş ve çocuklarınızla ilgili seçenekleri işaretlemeyi unutmayın. Böylece aylık bağlama oranınız yükselir ve maaşınız artar.

ÇALIŞTIKÇA DÜŞER Mİ?

En çok sorulan sorulardan birisi "Çalıştıkça emekli maaşım düşer mi?" şeklinde oluyor. Emekli maaşını belirleyen en önemli unsur SGK'ya bildirilen kazancınız. Yüksek maaş almanıza rağmen asgari ücretten gösteriliyorsanız, maaşınız düşük olacaktır. Bu yüzden gerçek maaşınızın bordroya yansıtılmasına önem vermelisiniz. Yaşı beklerken çalışmak maaşınızı düşürmez ancak asgari ücretten çalışırsanız daha önceki dönemlerde yükselen maaşınızın yükselmesi duracaktır.

Faruk Erdem- TAKVİM