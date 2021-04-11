Emekli maaşınız düşer! Sakın bunu yapmayın...

Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu bugünkü köşesinden emekli maaşları ile ilgili dikkat çeken bir soruya yanıt verdi.

Soru: Ocak 1980 doğumluyum. SSK girişim Nisan 1997 olup 6800 gün prim ödemem var. Yaş, prim ve 25 yıl şartına göre, ne zaman emekli olabilirim? Ayrıca SGK uygulamasında bugün emekli olsam 3.450 TL maaş bağlanabilir yazıyor. Daha önce çalıştığım işyeri yüksek kazanç üstünden prim yatırıyordu. Ancak şu an asgari ücret ile çalışıyorum. Bu emekli maaşımı düşürür mü? l Yasin UÇAR

Cevap: Emekli olmak için; 25 yıl sigortalılık süresi, 5825 gün prim ve 56 yaş şartlarına tabisiniz. Prim ödemeniz yeterli olduğundan bundan sonra prim ödemeseniz bile 56 yaşınızı dolduracağınız tarihte emekli olabilirsiniz. Yıllarca yüksek kazanç üstünden prim ödedikten sonra asgari ücret üstünden prim ödeme emekli aylığı hesabına esas ortalama aylık kazanç tutarını aşağı çekeceğinden, emekli aylığını düşürür.

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