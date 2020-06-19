Emekli maaşınızı kontrol edin!

Emekli okurlarımız, emekli maaşlarının bazı aylarda eksik yattığını ve bunun nedenlerini merak ediyor. Öncelikle emekli maaşlarında durup dururken keyfi bir kesinti olmayacağını belirtelim. Eksik yatan maaşın teknik birkaç nedeni var. Emekli maaşınızda azalma olduğunu düşünüyorsanız. Sebebi bildiğiniz ya da bilmediğiniz borçlarınız ya da muayene ücretiniz olabilir.

Katılım payları yansır

Emekli maaşı kesintilerini internet ortamında görebilirsiniz. Eğer muayene katılım payları nedeniyle kesinti yaşıyorsanız e-Devlet üzerinden yaptığınız sorgulamada reçete bilgilerinize de ulaşabilirsiniz. Genelde bu kesintiler muayene olunan kurumun veya ilaç alınan eczanenin bildirim zamanına göre değişebiliyor. Bu ay muayene olup ilaç aldıysanız, bunun yansımasını bir sonraki ayın maaşında hissedebilirsiniz.

Ödenmeyen borç varsa

Banka kredi ve kredi kartları borcu nedeniyle de maaşlarda kesinti mümkün. Geciken ve yasal takibe düşen borçlar nedeniyle maaş haczedilmiş olabilir. Haciz nedeniyle maaşınızda kesinti yapılıyorsa bunu yine e-Devlet’in (Adalet Bakanlığı) mahkeme dava dosyası sorgulama kısmında görebilirsiniz. Kesinti için adınıza açılmış icra davası olması gerekiyor.

Hangi durumda kesinti olur?

Devlet kurumuna borçlu olmanız (vergi borcu, idari para cezası gibi...) ve bu borcun icra takibine düşmesi sonucunda aylığınıza 1/4 oranında (yüzde 25) kesinti uygulanır.

Nafaka borcunuzun olması ve dava edilmeniz durumunda emekli maaşınız nafaka bedelinden azsa maaşınızın tamamına el konulabilir.

Muayene ücretleri, reçete ve ilaç katılım payları maaşınızdan kesilir. Muayene katılım paylarını e-Devlet’ten sorgulayabilirsiniz.

Dernek aidatları nedeniyle de maaşta eksilmeler olabilir.

Dernek aidatları yılda bir kez ve şubat ayında kesiliyor.

Banka kredi kartı ve kredi borcu nedeniyle maaş azalabilir.

E-Devlet'ten sorgulama

e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıysanız ‘Arama’ kısmına ‘emekli aylığı kesintileri’ yazmanız yeterli. Buradan ilgili ay ve yıl seçilerek geçmiş ay kesintileri de görülebiliyor. Ayrıca 4A, 4B, 4C muayene katılım payını sorgulamak isterseniz; giriş yaptığınız sayfadaki 4A/4B/4C Muayene Katılım Payı Sorgulama sekmesini kullanabilirsiniz.

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