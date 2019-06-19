10 milyonu işçi ve Bağ-Kur, 3 milyonu memur emeklisi olmak üzere toplam 13 milyon emeklinin gözü temmuz ayında açıklanacak enflasyon rakamında. Emeklilerin ve görevdeki memurların açıklanacak enflasyona göre de enflasyon farkı alıp almayacakları netlik kazanacak. Peki, Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Enflasyon emekli maaşlarını nasıl etkileyecek? Emekliye enflasyon farkı verilecek mi? Enflasyon verileri ne zaman açıklanacak? İşte emekli maaşlarına yapılacak zamlarla ilgili detaylar…

Toplusözleşmeye göre memur emeklileri 2019 temmuz-aralık dönemini kapsayan ikinci 6 aylık zammı alacak. Yılın ilk 6 aylık dönemine ait enflasyon yüzde 4’ü aşarsa aradaki fark emekli maaşlarına yansıtılacak. Hem memur emeklileri hem de görevini sürdüren memurlar temmuz ayında açıklanacak enflasyona göre de enflasyon farkı alıp almayacakları netlik kazanacak.

Enflasyon oranından kaynaklı ilave enflasyon farkıyla birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde artış olacak.

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileriyle memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde, geçen yılın ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranından kaynaklı verilen enflasyon farkıyla birlikte zam olup olmayacağı netleşecek. Temmuz döneminde kamu görevlileri ve emeklilere yönelik zamlara ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının da ilk altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyona bağlı olarak zam beklentisi oluştu.

Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde enflasyon farkına bağlı olarak artış olması bekleniyor.

Buna göre, hem görevdeki memurlar hem de memur emeklileri iki yılda bir imzalanan toplusözleşmeye göre ocak ve temmuz olmak üzere senede iki kere maaşlarını zamlı alıyor. Yine toplusözleşmeye göre de geçmiş 6 aya ait enflasyon farkı oluşursa bu fark da maaşlara yansıtılıyor. Sosyal güvenlik uzmanları memur emeklileri için yüzde 5 zam ve en az yüzde 1.5’lik enflasyon farkını alacağını ve toplamda zam oranının en az yüzde 6.5 olması beklendiği tahminlerinde bulunuyor.

Geçen yıl olduğu gibi maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmeyecek. Aile ve çocuk yardımı ödeneği ise eklenecek. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuğun (0-6 yaş grubu ve diğer) da esas alınması öngörülüyor.

Buna göre, aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 3 bin 741 lira, en düşük memur emekli maaşı da 2 bin 534 lira olacak. Enflasyon farkının tam olarak ne kadar olacağı 3 temmuzda TÜİK tarafından açıklanacak geçmiş 6 aylık enflasyona göre netleşecek. Memur emeklilerinin aldıkları ek ödemelerde de artış olacak.

10 milyon SSK ve BAĞ-KUR emeklileri de TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranına göre maaşlarını zamlı alıyor. Emeklilerin 2019’un temmuz ayında alacağı kesin zam oranı TÜİK’in 3 temmuzda açıklayacağı enflasyon oranına göre belirlenecek. TÜİK, 2019’un ocak-mayıs dönemi, enflasyonu yüzde 4.99 olarak açıkladı. Uzmanlar ise enflasyonun yüzde 5 veya 5.5 civarında olacağı tahminlerinde bulunuyor.

Buna göre en düşük SSK emekli aylığı bin 993 liraya, en düşük Bağ-Kur emekli aylığı da bin 785 liraya, en düşük tarım emeklisi maaşı da bin 354 liraya yükselecek.



