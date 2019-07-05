Emekli memur hem zam hem de fark alacak

Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre; ilk 6 aylık enflasyon kümülatif yüzde 5.01 arttı. Bu da ocak zammı olan yüzde 4’ün aşıldığı anlamına geliyor. Bir başka deyişle memurlara ve memur emeklisine yüzde 5 zamma ek olarak yüzde 1.01’lik fark eklenecek. Böylece farkla birlikte toplam zam yüzde 6.01 olacak. Bu zam da Ocak 2020’ye kadar geçerli olacak.

AY SONUNA KADAR YATAR

Memur emeklisi doğum tarihine göre 1-5 Temmuz arasında zam alıyor.Toplu sözleşme ve fark zammı yatmayan memur emeklilerine ayrıca bu ay sonuna kadar ödeme yapılacak. Zammın ardından en düşük memur emekli maaşı 2522 liraya çıkacak. Peki diğer emeklilerin maaşı ne kadar artacak? Derece, kademe, hizmet yılı ve branşlara göre kuruşu kuruşuna listeler bugün itibarıyla POSTA’da olacak.