Memur ve memur emeklisinin zam süreci uzlaşmazlıkla sonuçlandı. Hükümet ve memur sendikaları arasında belirlenen süre zarfında sözleşme konusunda mutabakat sağlanamadı. Anlaşma için belirlenen sürenin sona ermesiyle toplu sözleşmede Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvuru süreci de başlamış oldu. Ay sonuna kadar açıklanacak olan zam kararını hakem kurulu belirleyecek. 2020 ve 2021 yıllarında alınacak zam oranları belli olacak. Peki yeni zam oranı ne kadar olacak? Emekli Ocak zammı ile ilgili son durum ne? Emekli zammı ne kadar olacak? İşte detaylar…

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak'ta enflasyon farkı alması için yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 5'i aşması gerekiyor. Merkez Bankası'nın yüzde 13.9 olan 2019 enflasyon tahminine göre, ikinci 6 aylık TÜFE yüzde 8.46 olarak gerçekleşebileceği tahmin ediliyor. Buna göre memurlara ve emeklilerine yüzde 3.46 enflasyon farkı söz konusu olacak. Böylelikle maaşlara Ocak'ta hakem kurulunun belirleyeceği oranda zam ve yüzde 3.46 enflasyon farkı yansıtılacak.

KONFEDERASYONLARIN TALEPLERİ

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her 2 yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu artı 3 puan refah payı istemişti.